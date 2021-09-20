分析师：熊市情绪控制市场 金价短期呈下行趋势

（纽约／新加坡综合电）市场担心本周美国联邦储备局可能会转鹰派，黄金上周下滑超过40美元，跌至四周的低点。

纽约黄金期货价格上周五收报每安士1753.9美元，全周跌幅2.1％。

美国上周公布的零售销售数据优于预期，让市场担心联储局可能比预期更早地开始收紧政策。

数据显示，8月份美国消费者开支环比上扬0.7％，达到6187亿美元，如果不包括汽车和货车，消费者开支攀升1.8％。对汽车和货车的需求其实强劲，但供应短缺导致销售量并不高。

RJO期货资深市场策略师乔利（Frank Cholly）说，熊市情绪现在控制市场，零售销售的数据进一步巩固了联储局将收紧的看法，金价的短期趋势是下行。

他表示，如果美国经济数据再次超出预期，黄金可能会再面临一轮抛售，“收益率正在攀高，美元保持强劲，对金价造成压力，本周金价可能去到1720美元的水平。”

道明证券全球战略主管米勒（Bart Melek）表示，目前黄金面对的另一个问题是缺乏新买家的兴趣。他说，只要一有经济活动超出预期的暗示，交易员就准备好抛售，因为他们相信联储局会毫不犹豫地开始收紧政策。

美国联邦公开市场委员会（FOMC）将于9月21日和22日召开两天的会议，并于22日召开发布会。联储局将公布最新的经济预测和点阵图（dot plot）。

分析师：

美联储局何时加息受关注

荷兰国际集团（ING）首席国际分析师奈特利（James Knightley）预计，联储局新的预测可能会稍微下调经济增长和上调通胀，最重要的是联储局对加息的预测。目前，18名官员中有七人预计2022年开始加息，还有一两人可能将这个预测提前到2022年。“我们猜测加息的时间点中位数暂时保持在2023年，但这很难说。”

不过米勒指出，即使联储局真的作出任何宣布，黄金也不太可能跌得很低。他认为，抛售风险不大，联储局专注于充分就业，并认为通货膨胀不是一个大问题。“缩表将会发生，但它不会过于激进。”

他认为1740美元是个良好的支撑水平，金价或许会跌破1730美元，但不会一路溃败。