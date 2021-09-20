海峡时报指数 Straits Times Index

本栏与上周一（13日）曾论及指数于10日承前一天的升势跳空直试3105.09点，同时在介于3076.02点与3071.70点间留下缺口。当时指数为3098.80点左右。见报当天指数跳空回落至3063.55点，随即将上述缺口填补，同时在介于3093.59点与3098.80点间留下缺口。14日指数骤然上升至3091.74点，由于升势甚急，又在介于3077.14点与3074.31点间留下缺口。15日指数跳空下试3052.78点，同时在介于3071.22点与3080.37点间留下缺口；16日指数仅略微回升至3072.05点，旋将此缺口的一小部分填补，同时又在介于3061.53点与3058.61点间留下缺口。17日指数仅在3071.23点及3054.60点这狭小波幅中波动，因此，估计指数于本周当尝试向上填补介于3072.05点与3080.37点，介于3093.59点与3098.80点及介于3105.09点与3108.53点的缺口后，重返跌势。毕竟其每周一杆图中的“动力”信号已经进一步下滑至0.05479处，与“中性线”的距离也仅一步之遥，随时都可能穿下“中性线”而进入负号界域。迄时指数将跌穿位于3023.95的支撑点，且当引领市场中期走势。

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