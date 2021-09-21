保留价调高38.5％至18亿元 珍珠大厦要再推出市场集售 订户 来自 / 联合早报 文 / 李蕙心 发布 / 2021年9月21日 5:00 AM 冠病疫情严重打击零售业，导致店面租金下降。珍珠大厦的部分零售单位业主有意通过集体出售计划套现。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 集体出售市场向好，珍珠大厦（People's Park Centre）把保留价调高38.5％至18亿元来吸引业主支持，以便及早推出市场。位于牛车水的综合房地产项目珍珠大厦再次尝试集体出售，这次的保留价比2018年的13亿元高出38.5％。房地产咨询公司ERA公布的最新业主通知显示，截至9月2日，拥有40.91％分层地契份额（share value）的业主，以及拥有28.65％公寓单位分层面积（strata area）的屋主，已签署集售协议。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 集体出售 珍珠大厦 ERA 春景花园 珍珠坊 大股东通过TKL & Family公司 献议收购乐斯太平洋并有意除牌 ACRA办公处 下月中迁到税务大厦