保留价调高38.5％至18亿元 珍珠大厦要再推出市场集售

集体出售市场向好，珍珠大厦（People's Park Centre）把保留价调高38.5％至18亿元来吸引业主支持，以便及早推出市场。

位于牛车水的综合房地产项目珍珠大厦再次尝试集体出售，这次的保留价比2018年的13亿元高出38.5％。

房地产咨询公司ERA公布的最新业主通知显示，截至9月2日，拥有40.91％分层地契份额（share value）的业主，以及拥有28.65％公寓单位分层面积（strata area）的屋主，已签署集售协议。