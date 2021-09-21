保留价调高38.5％至18亿元 珍珠大厦要再推出市场集售

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来自 / 联合早报

文 /
李蕙心

发布 / 2021年9月21日 5:00 AM

冠病疫情严重打击零售业，导致店面租金下降。珍珠大厦的部分零售单位业主有意通过集体出售计划套现。（档案照片）
冠病疫情严重打击零售业，导致店面租金下降。珍珠大厦的部分零售单位业主有意通过集体出售计划套现。（档案照片）

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集体出售市场向好，珍珠大厦（People's Park Centre）把保留价调高38.5％至18亿元来吸引业主支持，以便及早推出市场。

位于牛车水的综合房地产项目珍珠大厦再次尝试集体出售，这次的保留价比2018年的13亿元高出38.5％。

房地产咨询公司ERA公布的最新业主通知显示，截至9月2日，拥有40.91％分层地契份额（share value）的业主，以及拥有28.65％公寓单位分层面积（strata area）的屋主，已签署集售协议。

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