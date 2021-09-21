翱兰国际 Olam International

本栏于今年4月7日曾论及这只股票当时正处第（3）波升势，将填补介于1.89元与1.90元及介于1.93元与1.94元的缺口；一旦突破2.105元的阻力线，其升势将锐不可当。当时股价为1.70元左右。可是股价并没有立即上升，而是渐渐回落至5月14日的1.58元完成了左图中的第（4）波。以此类推，其第（3）波已经在今年3月30日的1.73元结束了。6月7日股价升试1.81元的价位，与上述第一个缺口近在咫尺；无奈强弩之末，旋于其每周一杆图以“转向”信号完成了第（5）波，接着又于其每月一杆图以“主要转向”信号结束了源自去年10月2日上升以来一个“斜向交叉”的第（二）点。今年7月28日股价下试1.25元完成第（三）点，过后迅速回升。8月16日股价上升至1.61元，由于升势甚急，造成介于1.50元与1.48元及介于1.46元与1.44元出现缺口。8月23日股价回扯至1.48元，遂将上述第三个缺口填补。截至9月1日股价已经上升至1.65元。估计股价将继续其升势，且在突破1.81元的价位时，出现可观的升幅。

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