用期货合约对冲风险 增加投资获利机会

疫情冲击全球股市，想在波动的市场中紧抓各种投资机会，期货合约会是您有兴趣了解的投资交易选项之一。

老虎证券（Tiger Brokers）新加坡提供近百种期货合约供投资者选择，并且每月举办活动，提供免佣金期货交易，为您在学习期货交易的路上护航。

这一年多来全球股市因为冠病大流行经历了巨大起伏，加上美国联邦储备局最近表示将在今年内启动削减量化宽松政策（QE），也让金融市场变得紧张兮兮。面对德尔塔变种病毒株的传播风险，市场未来将面临更大的波动。

要应对市场波动增加，一个方法是通过期货合约（futures contracts）来对冲风险。投资者甚至可以利用期货合约的卖空特性，在震荡的市场中获利。

什么是期货？

期货是相对于现货的概念。现货为一手交钱一手交货的买卖，期货的英文是“futures”，也就是未来，买卖双方不必在交易时交收实货，而是在未来某个时间点交收。远古时代的农夫要在市场卖菜，但是蔬菜还未收成，所以就先跟顾客谈好价钱，待收成后再交收，这种口头上协议便是最早期的期货。

把这个概念投放到金融市场，期货便成为一种投资理财的工具了。市场上的期货选项多样化，包括股票、黄金、铁矿石、大豆，甚至是加密货币。

老虎证券（Tiger Brokers）新加坡首席执行官黄天俊举例说，一名黄金投资者如果担心黄金价格下跌，可以卖出黄金期货合约来保护他的黄金投资，若金价真的下跌，他通过黄金期货合约获取的利润可以抵消黄金投资价值的损失。

投资者也可把期货合约纯粹当做投资工具，不一定要拥有相关基础资产。投资者可以预测某只股票、某个股指或某个商品接下来的价格走势，在认为价格将上升时买入相关期货合约，或在认为价格将下跌时卖出相关期货合约，当价格走势与预测一样时再卖出或买入，便可获取利润。

投资黄金实物，投资者要能从投资中获益，前提是金价必须上升，但是通过黄金期货合约，即便处于跌市，投资者也能获益。

期货合约可分散投资

投资期货合约有助分散投资，抵抗单一风险。（图／商家提供）

投资者还可利用期货合约达到分散投资的效果。

投资者熟悉的美国股市三大股指——道琼斯工商指数、标普500指数和纳斯达克指数，都衍生了期货合约。黄天俊表示，投资股指期货，就等于投资一篮子的指数成分股，与投资个股相比更多元化，因此具备抵抗单一风险的功能。

例如纳斯达克100指数的基础资产是在纳斯达克交易所挂牌的100家非金融类大市值公司，而道琼斯指数则由30家美国蓝筹公司组成，从3M到苹果到微软到沃尔玛。由于构成这两个指数的公司非常之广，投资于这两个期货合约便可做到投资多元化。

黄天俊表示，微型NQ100指数期货合约（E-mini Nasdaq-100）和微型道琼斯指数期货合约（E-mini Dow Jones），能让投资者在参与预测纳斯达克指数和道琼斯工商指数的未来走向并从中获利，同时分散投资。

期货合约的潜在风险

水能载舟亦能覆舟，需要留意的是，期货虽然有避险功用，但是期货交易本身具有一定风险。

期货属于杠杠交易，期货合约的交易以保证金（margin）的形式进行，投资者无需掏出全额就可押注价格将上升或下跌，只支付合约价值一定百分比的资金作为初始保证金即可交易。

随后，交易所每日对投资者的持仓合约进行一次结算，对保证金数额不足的投资者发出追缴保证金通知。

因此，若市场走向与投资者的预测相反，他不单可能损失所有投资，所蒙受的损失也不限于他存在账户的资金或股票。

老虎证券期货合约 提供近百种选择

老虎证券（Tiger Brokers）是一家领先的互联网券商，为新加坡投资者提供近百种期货合约的选择，最低佣金从0.99美元起，基础资产包括指数、国债、能源、金属、农产品、外汇和个股，当中不少是合约规模较小、保证金较低的微型期货合约，适合刚刚涉足期货市场的新手。

投资者在老虎证券新加坡平台交易的期货合约，可在全球多个主要交易所买卖，投资机构和散户的交易兴趣浓厚，因此无需担心流动性的问题。

迄今为止，老虎证券新加坡最受欢迎的期货合约是：在新交所（SGX）买卖的中国A50指数期货；在芝加哥期货交易所（CBOT）买卖的10年期国债期货；以及在纽约商品交易所（COMEX）买卖的微型黄金期货。

该公司的其他热门交易期货合约还有：在纽约商业交易所（NYMEX）交易的微型原油；在香港交易的腾讯；在CBOT交易的大豆；以及在芝加哥商品交易所（CME）交易的欧元。

热门期货 每月免佣金交易

老虎证券新加坡向已开立老虎账户的客户提供零佣金期货合约交易，每个月都会推出一期免佣主题活动，在一个月的时间里，相关合约老虎佣金将全免。

客户只须在活动页面点击“月度”按钮，便可在特定月份免佣交易指定期货合约，附带条件。欲了解更多信息，请访问老虎证券新加坡的官方网站。

一站式交易平台 当日线上开户

使用老虎证券“Tiger Trade”手机应用，可在同一天内开设交易户口。（图／商家提供）

要成为老虎证券新加坡的客户，不必亲自上门开户，客户能够在“Tiger Trade”手机应用直接填写并上传简单资料，可在同一天内完成开设交易户口（速度因为人而异），轻松展开交易之旅。

手机应用可在谷哥和苹果应用商店下载，客户可从中享受更顺畅美好的开户程序、交易知识和数据分享体验。“Tiger Trade”推出以来好评如潮，获得包括功能人性化、信息丰富和快捷便利等赞许。

本地大多数证券行由英文主导，中文信息有限，而且多是翻译内容，对一些投资者形成障碍。老虎证券的手机应用提供中英文信息，不论习惯阅读中文或英文的投资者，都便于查阅信息。

同时，老虎证券的交易市场现已覆盖美国、香港、新加坡、中国（沪港通、深港通）到澳大利亚等市场，交易品种涵盖股票、挂牌基金（ETF）、期权、凭单（Warrant，也称“窝轮”）、牛熊证、房地产投资信托（REIT）、期货、基金等，开通一个账户即能实现资金高效利用，使资金资产永不眠。

欲了解更多详情，请浏览老虎证券中文网。

注：期货为特定投资产品（SIP），仅适合于通过客户知识评估（CKA）和客户账户审查（CAR）的投资者。

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【本文由老虎证券呈献】