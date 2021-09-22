总额26亿元 首批政府债券（基础设施）下月发售

下月首批发售的新加坡政府债券（基础设施）总额为26亿元。

新加坡金融管理局昨天公布了发售规模。这批将于10月1日发售的新加坡政府债券（基础设施）是今年唯一一批，金管局将于9月28日进行拍卖。

债券票息率未定，最低面额为1000元，以新元计价。这批新加坡政府债券（基础设施）为期30年，2051年10月1日到期。

Bondsupermart固定收益研究部高级分析员陈健明接受《联合早报》采访时说，发售规模符合预期，并预测收益率介于1.9％至2.4％，这高于市场普遍预测的1.9％至2％。

陈健明指出，30年期的新加坡政府债券的收益率大约为1.89％，国家环境局（NEA）早前发售的30年期债券的收益率约是2.48％。他认为，基础设施债券的定价应该在这两者之间。

最近8月份的20年期新加坡政府债券拍卖获得2.24倍超额认购，陈健明也预期，此次债券发行会吸引相同甚至更高的市场需求。他相信，寻求稳定收入或正在寻找替代定期存款的个人投资者将是潜在的认购者。另外，“择优而栖”（flight to quality）或希望投资AA级或以上评级债券的机构或合格投资者，估计也会认购。

陈健明说：“最低投资面额为1000元，潜在投资者的范围非常广泛。”

国会今年5月通过的国家重大建设借贷法令（Significant Infrastructure Government Loan Act，简称SINGA）允许政府发行债券，资助我国主要及长期的基础建设项目。

根据SINGA框架，政府的借贷顶限为900亿元，这是依据我国接下来15年将发展的长期基建项目而制定。政府明年也将在此框架下发行首个绿色新加坡政府债券（基础设施）。