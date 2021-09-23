武田制药斥资1800多万元兴建零碳排大楼

日本制药公司武田制药（Takeda Pharmaceutical ）斥资1400万美元（1893万新元）建造新大楼以扩展在新加坡的生产基地。该大楼将是集团在全球的第一栋净零碳排放建筑，也成为本地生物科技行业的先锋。

贸工部长颜金勇昨日（9月22日）出席新大楼动土仪式时指出，武田制药的零碳排大楼凸显公司“致力应对气候变化，使运营环境更可持续，并协助我国绿化工业房地产”。他同时呼吁本地企业不论大小，都应尽各自努力来实现我国的可持续发展目标。

新大楼预料明年竣工，紧邻武田制药位在兀兰晶圆制造园（Woodlands Wafer Fab Park）的生产基地，它将遵循建设局的绿色建筑标志认证要求。

武田制药全球制造和供应负责人汤姆斯沃兹涅夫斯基（Thomas Wozniewski）表示，集团去年已落实碳中和，如今专注在2040年实现净零碳排放。“我们很荣幸有机会与区域伙伴一起合作，支持新加坡政府应对气候变化的努力。”

我国政府今年初推出2030年新加坡绿色发展蓝图（Singapore Green Plan 2030）推动我国迈向更可持续的未来经济，目标之一是通过智能和可持续建筑解决方案来绿化80％本地建筑。

颜金勇昨天发表演讲时指出，生物医药科技行业大量投资于研发，也非常注重创新，获得人才库不断增长的支持，这也为国人创造多元化工作机会。

他说：“冠病大流行促使全球对医疗产品需求激增，生物医药科技领域加快发展。我很高兴像武田制药这样的制药公司能投资于新加坡，借助我们强大的制造能力、科技创新追求、全球联通和熟练劳动力”

颜金勇也点出我国多年来发展出一套强韧的公共与私人界合作机制，如今为可持续发展做出贡献。

例如，由新加坡经济发展局（EDB）、裕廊集团（JTC）以及包括武田制药在内的16家顶尖生物药剂业者组成的医药制造商咨询委员会（BMAC），就非常专注于可持续发展，委员会成员共同开发最佳作业准则，分享创新科技的知识，减少废料及碳足迹，共同促进新加坡更绿色的未来。