淡马锡以每股8分 收购胜科海事股权

淡马锡控股（Temasek Holdings）提出强制性有条件现金收购献议（mandatory conditional general cash offer），以每股8分收购它尚未持有的胜科海事（Sembcorp Marine）股权。

由于淡马锡提出的收购献议低于目前股价，分析师建议想要退出投资或担心近期股价出现卖压的股东，在公开市场上以更高的价格脱售。胜科海事昨天股价下跌2.35％，收报8.3分。

胜科海事上周五（17日）宣布，淡马锡控股独资子公司Startree Investments将认购胜科海事15亿元附加股计划的49.3％份额，持股率因此从42.6％升至46.6％。

根据收购准则，任何持股30％至50％的控股股东在六个月内增持股权超过1％，就必须提出强制性全面收购。

分析师建议小股东 直接在公开市场脱售股权

投资咨询公司United First Partners董事兼亚洲研究主管邓文雄接受《联合早报》访问时说，这普遍符合市场预期。淡马锡并没有理由提出比目前股价更高的价格，因为它已经是胜科海事的控股股东。

他说，由于岸外和海事领域的需求疲软，而且供应并未减少，胜科海事的前景充满不确定性。他建议想要退出投资以及没有风险偏好的小股东直接在公开市场上以更高的价格脱售股权。

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁受访时指出，因当前股价高于献议价，他认为投资者不会接受献议，也不认为淡马锡现阶段有意将胜科海事私有化，因为仍有上市的价值。

他说：“胜科海事近期内的展望仍充满挑战，因为冠病疫情导致供应链中断，影响了人力资源的成本和供应，集团2021财年全年估计蒙受亏损。”

长期来看，蔡栋梁认为市场将关注集团与吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）签署备忘录探讨潜在合并的进展。

邓文雄看好胜科海事多元化业务的潜能。如果集团与吉宝岸外与海事的合并有良好进展，便有望提振股价走势。