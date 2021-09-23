租金收入较办公与零售空间稳定 今年来学生宿舍全球总投资额达143.4亿元 订户 来自 / 联合早报 文 / 李蕙心 发布 / 2021年9月23日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 学生宿舍租金收入比办公与零售空间稳定，吸引投资者收购，今年来的学生宿舍全球总投资额为106亿9154万美元（143亿3797万新元），接近去年同期水平。房地产资本分析公司（Real Capital Analytics，简称RCA）提供给《联合早报》的数据显示，截至9月14日，包括跨境和国内投资，今年来的学生宿舍全球投资金额比去年首三个季度的112亿零230万美元少了4.6％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 学生宿舍 丰树产业集团 雅诗阁公寓信托 新加坡报业控股 远东乌节 城市发展酒店服务信托 美罗控股 夜店突破困境推动实践转型 勇闯赌城发扬本地小贩文化 调查：新加坡中小企业去年工资支出同比增24％