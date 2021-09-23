租金收入较办公与零售空间稳定 今年来学生宿舍全球总投资额达143.4亿元

学生宿舍租金收入比办公与零售空间稳定，吸引投资者收购，今年来的学生宿舍全球总投资额为106亿9154万美元（143亿3797万新元），接近去年同期水平。

房地产资本分析公司（Real Capital Analytics，简称RCA）提供给《联合早报》的数据显示，截至9月14日，包括跨境和国内投资，今年来的学生宿舍全球投资金额比去年首三个季度的112亿零230万美元少了4.6％。