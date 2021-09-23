市场保持谨慎 海指受压跌15.15点 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年9月23日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 市场继续担心美国央行政策会议和中国恒大债务危机溢出风险，反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数昨日受压下跌15.15点或0.49％，闭市报3048.05点，全天处于较低位，主要压力来自银行股。IG市场策略师叶俊荣昨日接受《联合早报》访问时说：“市场的主要风险事件无疑是中国恒大债务危机的溢出风险，以及美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）的会议。不过，恒大方面的发展周三暂时有所缓解，它宣布偿还了一些债款，稍微减少违约风险，但大多数的违约风险依然存在。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡股市 本地股市 海峡时报指数 海指 风险事件 美国联邦储备局 中国恒大 债务危机 银行股 冠病疫情 纳峰科技 荣控股 Aspen集团 夜店突破困境推动实践转型 勇闯赌城发扬本地小贩文化 调查：新加坡中小企业去年工资支出同比增24％