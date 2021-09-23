市场保持谨慎 海指受压跌15.15点

市场继续担心美国央行政策会议和中国恒大债务危机溢出风险，反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数昨日受压下跌15.15点或0.49％，闭市报3048.05点，全天处于较低位，主要压力来自银行股。

IG市场策略师叶俊荣昨日接受《联合早报》访问时说：“市场的主要风险事件无疑是中国恒大债务危机的溢出风险，以及美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）的会议。不过，恒大方面的发展周三暂时有所缓解，它宣布偿还了一些债款，稍微减少违约风险，但大多数的违约风险依然存在。”