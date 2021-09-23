金价走势 （以美元为单位）

本栏于今年3月23日曾论及金价回扯有限，毕竟位于1822.44元及1851.02元的阻力线仍然存在；相反的，金价一旦跌穿位于1570.57元的支撑线，将有骤跌。当时金价为1744.74元左右。可是金价并没有立即回扯，而是渐渐下滑至3月31日的1677.61元后止跌回升。5月6日金价骤然上升至1817.90元，7日金价终于穿过上述第一条阻力线直抵1842.91元。5月13日金价略微下调至1808.44元，旋于当天以“转向”信号重返升势。5月17日金价急速穿过上述位于1851.02元的阻力线直试1868.26元的价位。截至6月1日金价已经上升至1916,40元，遂于当天以“主要转向”信号完成了上图中一个跌势“三角形”的第（2）点，过后进入三波下调。6月29日金价下跌至1749.20元结束了（a）波，随即回扯至7月15日的1833.65元，此为（b）波。8月9日金价下探1684.37元完成了（c）波，同时为第（3）点画下句号；9月3日金价回升至1833.80元结束了第（4）点。因此，若以上图中“三角形”的高，计自位于1687.12元的下限，可测得基本目标为1454.04元了。

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