信念灌溉一亩田 科技收成一片天

面对瞬息万变的商业环境，捞过界成为企业转型及求存的不二法门。本期《斜杠企业·跨界致胜》系列介绍本地商家如何开启斜杠企业模式，跨领域发展使业务多元化，为公司未来开创另一条康庄大道。

在毫不熟悉的领域创业，除了勇气，更需要坚定的信念。科技农业公司I.F.F.I的创办人林和发对公司精良技术的信心，是他继续在农业勇往直前的最大动力。