信念灌溉一亩田 科技收成一片天 订户 来自 / 联合早报 文 / 李蕙心 摄影 / 龙国雄 发布 / 2021年9月23日 5:00 AM I.F.F.I的创办人林和发计划为采用“低价高级食品”的市场定位销售蔬菜，同时继续改良种植方法以降低营运成本。（龙国雄摄） 字体大小: 小 中 大 面对瞬息万变的商业环境，捞过界成为企业转型及求存的不二法门。本期《斜杠企业·跨界致胜》系列介绍本地商家如何开启斜杠企业模式，跨领域发展使业务多元化，为公司未来开创另一条康庄大道。在毫不熟悉的领域创业，除了勇气，更需要坚定的信念。科技农业公司I.F.F.I的创办人林和发对公司精良技术的信心，是他继续在农业勇往直前的最大动力。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 I.F.F.I 传霸工程 中小企业 斜杠企业 室内农场 斜杠企业·跨界致胜系列 夜店突破困境推动实践转型 勇闯赌城发扬本地小贩文化 调查：新加坡中小企业去年工资支出同比增24％