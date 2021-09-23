信念灌溉一亩田 科技收成一片天

订户

来自 / 联合早报

文 /
李蕙心

摄影 /
龙国雄

发布 / 2021年9月23日 5:00 AM

I.F.F.I的创办人林和发计划为采用“低价高级食品”的市场定位销售蔬菜，同时继续改良种植方法以降低营运成本。（龙国雄摄）
I.F.F.I的创办人林和发计划为采用“低价高级食品”的市场定位销售蔬菜，同时继续改良种植方法以降低营运成本。（龙国雄摄）

字体大小:

面对瞬息万变的商业环境，捞过界成为企业转型及求存的不二法门。本期《斜杠企业·跨界致胜》系列介绍本地商家如何开启斜杠企业模式，跨领域发展使业务多元化，为公司未来开创另一条康庄大道。

在毫不熟悉的领域创业，除了勇气，更需要坚定的信念。科技农业公司I.F.F.I的创办人林和发对公司精良技术的信心，是他继续在农业勇往直前的最大动力。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容