昔日同窗携手创餐饮科技公司 善用数码能力连接餐馆与客户

在送餐平台普及的今天，人们或许很难想象在七八年前，小型餐饮业者要为来自四面八方的食客及时送餐，并没有那么轻松。

当时，一个餐饮业者就面对送餐的重大挑战，但他却积极寻求解决方案，而本土送餐平台Oddle也因此诞生。

创办人之一的林泽延（36岁）接受《联合早报》访问时说，多年前，他在启奥城（Biopolis）经营餐馆，并接到附近办公楼的许多午餐和聚会餐点的订单，对送餐的需求日益增加。