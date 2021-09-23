昔日同窗携手创餐饮科技公司 善用数码能力连接餐馆与客户 订户 来自 / 联合早报 文 / 韩宝镇 摄影 / 陈斌勤 发布 / 2021年9月23日 5:00 AM 林泽延（右起）在2014年连同中学同窗吴奕杰和潘永祥创立了Oddle。（陈斌勤摄） 字体大小: 小 中 大 在送餐平台普及的今天，人们或许很难想象在七八年前，小型餐饮业者要为来自四面八方的食客及时送餐，并没有那么轻松。当时，一个餐饮业者就面对送餐的重大挑战，但他却积极寻求解决方案，而本土送餐平台Oddle也因此诞生。创办人之一的林泽延（36岁）接受《联合早报》访问时说，多年前，他在启奥城（Biopolis）经营餐馆，并接到附近办公楼的许多午餐和聚会餐点的订单，对送餐的需求日益增加。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Oddle 送餐平台 中小企业 夜店突破困境推动实践转型 勇闯赌城发扬本地小贩文化 调查：新加坡中小企业去年工资支出同比增24％