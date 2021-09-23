夜店突破困境推动实践转型 勇闯赌城发扬本地小贩文化

拥有逾30历史的本地知名夜店Zouk不受疫情阻扰，从夜间娱乐场所积极朝多元化业务发展，更加快向海外扩张的脚步。

Zouk集团总裁李国梁（38岁）早前飞往美国拉斯维加斯，致力把本地小贩中心美食及洋溢东南亚岛屿风情的酒吧文化带到这世界闻名赌城发扬光大。

马来西亚的云顶集团耗资43亿美元（58亿新元）打造的拉斯维加斯名胜世界在今年6月24日开幕，Zouk在这个综合度假村里开设名为“Famous Food Street Eats”的小贩中心，以及名为“Ayu Dayclub”户外酒吧等。