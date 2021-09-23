夜店突破困境推动实践转型 勇闯赌城发扬本地小贩文化 订户 来自 / 联合早报 文 / 周岳翔 发布 / 2021年9月23日 5:00 AM 本地知名夜店Zouk集团总裁李国梁一直积极推动集团转型，希望将Zouk打造成更全方位的生活娱乐休闲品牌。（Zouk提供） 字体大小: 小 中 大 拥有逾30历史的本地知名夜店Zouk不受疫情阻扰，从夜间娱乐场所积极朝多元化业务发展，更加快向海外扩张的脚步。Zouk集团总裁李国梁（38岁）早前飞往美国拉斯维加斯，致力把本地小贩中心美食及洋溢东南亚岛屿风情的酒吧文化带到这世界闻名赌城发扬光大。马来西亚的云顶集团耗资43亿美元（58亿新元）打造的拉斯维加斯名胜世界在今年6月24日开幕，Zouk在这个综合度假村里开设名为“Famous Food Street Eats”的小贩中心，以及名为“Ayu Dayclub”户外酒吧等。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Zouk 夜店 中小企业 昔日同窗携手创餐饮科技公司 善用数码能力连接餐馆与客户 调查：新加坡中小企业去年工资支出同比增24％