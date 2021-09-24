连涨八个月 8月消费价格指数升至2.4％符合预期

根据金管局和贸工部昨天公布的最新消费价格指数报告，不包括私人陆路交通和住宿费用在内的核心通货膨胀率同比上升至1.1％，高于前一个月的1％。根据彭博社统计，经济师预测通胀为2.4％，核心通胀为1％。

我国消费价格指数连续八个月上升，8月份整体消费价格指数同比上升至2.4％，符合经济师预期。

根据新加坡金融管理局和贸工部昨天（9月23日）公布的最新消费价格指数（CPI）报告，不包括私人陆路交通和住宿费用在内的核心通货膨胀率同比上升至1.1％，高于前一个月的1％。

整体和核心通胀率接近经济师的预期。根据彭博社统计，经济师预测通胀为2.4％，核心通胀为1％。

整体通胀上涨是因为食品价格从前一个月的1.1％上升到8月份1.5％，以及零售与其他商品价格的跌幅从负1.2％收窄至负1％。

8月份整体通胀略低于7月份的2.5％，这是因为私人陆路交通通胀从12.6％放缓至10.8％，抵消了核心通胀的涨幅。

若从环比来看，核心通胀上升0.2％，整体通胀上涨0.5％。

服务通胀因为电信服务价格的跌幅扩大而稍微滑落到1.2％，电力和煤气通胀则下跌至9.7％。

金管局和贸工部在报告中说，随着我国迈向与冠病疫情共存的状态，消费情绪可能承压，抑制近期价格上涨。

薪金升幅预计会因为就业市场疲弱而持续受限，商用空间租金预计会依旧低迷。此外，市场对汽车的需求不减，私人陆路交通通胀预计会维持抗跌力。

大华银行经济师颜圣充也认为通胀率接下来会放缓。

他说：“首先，2020年的指数较低而形成的基数效应支撑今年来的消费价格，这效应预计接下来会消退。再来，今年7月的失业率上升至2.8％，显示可支配收入和消费能力可能受限，因为疲弱的新加坡就业市场需要时间恢复。另一个原因就是冠病疫情带来的风险会继续抑制商用空间租金上涨，企业面对成本压力将受限。”

金管局和贸工部预测，核心通胀率会在接下来数月缓慢上升。住宿通胀也会上涨，预计会在今年第四季支撑整体通胀率稍微上升。今年的核心通胀预测是零至1％，整体通胀介于1％至2％之间。

颜圣充调高平均整体通胀率预测至1.8％，核心通胀率为1％。

马来亚银行金英证券经济师蔡学敏和李主礼也有相同预测，但他们把2022年的整体通胀率预测从1.2％调高到1.5％，原因是供应链不断受到阻碍，导致能源、食品和货运价格居高不下。

“住宿成本应该会继续上升，空置率下跌致使租金上涨，而且随着经济活动恢复，外国员工人数预计会回升。新住宅工程延误，外籍劳工短缺也导致工程停工。”

金管局将在下个月举行货币政策会议，蔡学敏和李主礼认为，金管局会维持现有的中立立场，并可能会在明年4月的会议决定让新元名义有效汇率（S$NEER）稍微升值。

摩根大通亚洲新兴市场、经济与政策研究分析师王先明则认为，核心通胀会在未来六至九个月上升，劳动市场成本压力增加，金管局可能会让新元加快升值。