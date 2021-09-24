丰树产业集团为首个美国办公楼基金 筹得7.45亿元资金

丰树产业集团（Mapletree Investments）为首个美国办公楼基金成功筹得5亿5200万美元（7亿4520万新元）资金。

这个美国办公楼基金——丰树美国收入商业信托（Mapletree US Income Commercial Trust，简称MUSIC），吸引新投资者和现有投资者踊跃参与，它们包括养老基金、保险公司、投资公司、资产管理公司以及私人银行客户。

这是丰树产业集团今年第二次成功为旗下基金集资，之前它的欧洲办公楼基金——丰树欧洲收入信托（Mapletree Europe Income Trust），筹得了5亿零700万欧元（8亿零610万新元）。

丰树产业集团指出，MUSIC信托的资产由五个永久地契甲级商业房地产组成，总计净可租用楼面约28万5000平方公尺，资产总值约13亿美元。这些资产位于美国主要增长城市，包括奥克兰（Oakland）、罗利（Raleigh）、达拉斯（Dallas）以及明尼阿波利斯（Minneapolis），并且有长达8.8年的加权平均租期以及高租用率（96％），租户来自科技、媒体、电信，以及保健及药剂行业。

星狮地产发2亿元票据 为澳洲投资组合提供融资

另一方面，星狮地产（Frasers Property）昨日（9月23日）表示已发行2亿新元可持续发展票据，为澳大利亚的可持续发展投资组合提供融资。这批票据在2028年10月到期，固定利率为3％。这是该集团第一次为澳大利亚业务发行票据，并是集团第二次在新元债券市场发行可持续发展票据。