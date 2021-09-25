连续10个月扩张 增速四个月来最慢 制造业产值8月增长放缓至11.2％

制造业产值增速虽放缓，但仍高于市场的预期。由于供应中断和外部需求放慢，经济师预期增长会持续放缓。

我国制造业产值连续10个月扩张，但8月份的同比增长放缓至11.2％。是过去四个月来的最慢增速，但高于市场的预期。

由于供应中断和外部需求放慢，经济师预期制造业增长会持续放缓。

新加坡经济发展局昨天（9月24日）发布的最新数据显示，若不包括生物医药制造，制造业8月份产值比去年同期增长13.6％。

经过季节性调整，8月份制造业产值环比增长5.7％。若不包括生物医药制造，产值增加8.8％。

根据彭博社调查，私人界经济师对我国8月份制造业产值的中位数预测是同比增长8.2％。

在各领域中，交通工程业的产值增长最强劲，同比扩张23.5％，这是因为去年的低比较基础。

其次是精密工程领域，产值增长22.9％，其中贡献最大的是机械与系统行业，增长33.1％。

电子业、一般制造业和化工的产值分别增长15.4％、6.2％和0.4％。生物医药制造则同比下跌0.6％，是唯一处于萎缩状态的行业。

马来亚银行金英证券经济师蔡学敏和李主礼说，由于制药业和半导体业将分别在9月份和第四季开始显现高基础效应，今年接下来的制造业增长率预期继续放缓。

他们说：“虽然市场对晶片的需求会保持韧性，但生产已接近满负荷运行。”

美光科技（Micron Technology）、英飞凌（Infineon）、意法半导体（ST Microelectronics）和格芯（GlobalFoundries）将扩大晶片的产能，但可能最早明年才会实现。

华侨银行经济师林秀心指出，据媒体报道，马来西亚和越南工厂因冠病疫情暴发关闭，导致晶片短缺。美国甚至也在尝试从晶片制造商那里取得更多数据，以确认哪些业者可能在囤积晶片。这显示全球晶片短缺的问题仍未解决，下来仍须继续紧密观察。

星展集团经济师谢光威接受《联合早报》访问时指出，9月份的制造业产值预料因低比较基础而同比微升，但由于全球需求正常化以及外部需求放缓，之后几个月的产值可能会放慢至单位数增长。

他进一步解释，全球集装箱港口排名第三的宁波舟山港上个月因出现冠病病例被局部关闭，这将影响我国对中国的出口。

林秀心也指出，其他经济逆风还包括美国联邦储备局有意缩减量化宽松、中国政府收紧监管措施，以及本地冠病病例上升可能引致的市场波动，对商业和消费情绪带来负面冲击。“但是，由于今年首八个月的产值已同比增长14.3％，即使今年接下来的四个月会放缓，全年增长应能维持稳健。”

大华银行经济师颜圣充维持全年的制造业增长8％的预测。在全球半导体需求稳健的带动下，他依然看好本地精密工程和电子业的展望。而全球经济持续复苏应能支撑我国一般制造业的前景。