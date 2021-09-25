整合区域业务 华纳媒体在我国设亚太枢纽

新加坡进一步发展成为科技和媒体业的聚集地，美国媒体娱乐公司华纳媒体（WarnerMedia）整合区域业务并在我国设立中国和日本市场以外的亚太枢纽，今年来更增加了70个新工作岗位，不仅涉及人工智能和数据分析等高科技，也涵盖制作和数码营销等创意领域。

与此同时，华纳媒体参与资讯通信媒体发展局2019年推出的能力合作计划（Capability Partnership Programme），这项计划今年预计有近90家本地媒体公司和逾700名媒体人能因此受惠。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明昨日（9月24日）出席华纳媒体亚太枢纽新办公室揭幕仪式时指出，华纳媒体在我国设立据点带给整体行业显著影响，使充满活力的生态系统为之振奋。

她在发表演讲时强调，企业在新加坡设立据点具有多个优势，包括实体和数码方面的卓越联结性、安全及坚韧的基础设施，以及亲商的环境。

杨莉明也指出，企业在本地能够汇集国内外人才同样重要，“没有什么比能与其他人才合作的机会，更能吸引人才。”

她注意到，许多科技和媒体业领导者在过去10年将区域或国际总部搬迁来新加坡，包括谷歌、串流平台Netflix和金融科技公司PayPal。即便疫情期间，中国旅游公司携程（Trip.com）及社交媒体推特（Twitter）也在我国分别设立国际和区域总部。

杨莉明也点出，在企业的层面，华纳媒体深耕新加坡媒体业对本地业者深具意义。“本地人才在本地制作的影视内容将协助丰富华纳媒体接下来在本区域直接面向消费者的串流服务平台HBO Max。”

华纳媒体印度、东南亚和韩国区执行董事施韦希格（Clement Schwebig）透露，集团已将新加坡原有的六个办事处及香港的两个办事处整合在一起，负责综合业务包括电影和戏剧内容制作、互联网媒体（OTT）串流以及电子游戏等。

华纳媒体的新办公室设在启汇城（Fusionpolis）的Solaris办公大楼，总楼层面积达4万平方英尺。