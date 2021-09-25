莱佛士医疗 Raffles Medical Group

本栏于今年5月28日曾论及这只股票当在尝试填补介于1.12元与1.13元间的缺口后，重返跌势。当时股价为1.08元左右。果然，股价过后渐渐上升，5月3日股价骤然上升至1.14元，遂将上述缺口填补。7月13日股价更升至1.24元完成了图中的（a）波，过后回扯至7月21日的1.17元，此为（b）波，旋进入（c）波升势。7月26日股价跳空上升至1.32元，造成介于1.25元与1.21元间出现缺口。8月5日股价上升至1.50元，随即于该月每月一杆图以“转向”信号结束了（c）波，同时为（C）波画下句号。由于升势甚急，造成介于1.15元与1.14元及介于1.10元与1.08元出现缺口，短期回扯当向下填补上述第二个缺口，之后，进一步填补这两个缺口。回顾股价自2018年7月的1.12元下滑至2020年3月的0.73元，期间每月一杆图中的“动力”信号却从负号界域中的1.27456上升至0.78331，如今已经进入正号界域的1.29083处。因此，估计股价一旦填补上述第四个缺口，当重返升势，迄时创新高自不在话下。

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