担忧恒大债务危机溢出影响 海指回跌15.09点

市场昨日对中国恒大3000亿美元债务危机溢出影响的担忧重新浮现，本地银行股以及多数蓝筹股受压下跌。海峡时报指数昨日回跌15.09点或0.49％，闭市报3061.35点，全周跌0.32％。

新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩昨日接受《联合早报》访问时表示，周三（22日）和周四的回升基本上是早前大抛售后出现的技术回弹。投资者在周五仍担心中国恒大债务危机的影响以及美国联邦储备局的缩表决策，而选择卖出。亚洲市场情绪昨日仍然谨慎。