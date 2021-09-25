担忧恒大债务危机溢出影响 海指回跌15.09点 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年9月25日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 市场昨日对中国恒大3000亿美元债务危机溢出影响的担忧重新浮现，本地银行股以及多数蓝筹股受压下跌。海峡时报指数昨日回跌15.09点或0.49％，闭市报3061.35点，全周跌0.32％。新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩昨日接受《联合早报》访问时表示，周三（22日）和周四的回升基本上是早前大抛售后出现的技术回弹。投资者在周五仍担心中国恒大债务危机的影响以及美国联邦储备局的缩表决策，而选择卖出。亚洲市场情绪昨日仍然谨慎。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡股市 本地股市 海峡时报指数 海指 中国恒大 债务危机 美国联邦储备局 重新开放 IREIT全球以4310万元 购西班牙永久地契甲级办公楼 调查：新加坡是美国公司 在亚细安寻求增长机会首选市场