加东添寿道 两幅永久地契住宅地段招标 订户 来自 / 联合早报 文 / 周岳翔 发布 / 2021年9月25日 5:00 AM 添寿道住宅地段由已故本地企业家黄添寿的家人持有，添寿道便是以他的名字命名。该地段现有25栋独立和半独立住宅。（第一太平戴维斯提供） 字体大小: 小 中 大 这两幅地段共可建造807个单位，总发展费预计2亿8400万元。位于加东添寿道的两幅永久地契住宅地段推出市场公开招标，共可建设807个单位，总发展费预计2亿8400万元。独家销售代理第一太平戴维斯（Savills）在文告中说，根据2019年发展总蓝图，这个在第15邮区的两幅地段规划为住宅，土地面积约26万3794平方英尺，总容积率为2.8，包括阳台的总建筑楼层面积最高约79万零327平方英尺，阳台发展费预计3930万元。潜在发展商可以选择收购其中一幅或两幅地段，灵活规划未来发展和市场定位。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 加东 添寿道 私宅市场 房产 IREIT全球以4310万元 购西班牙永久地契甲级办公楼 调查：新加坡是美国公司 在亚细安寻求增长机会首选市场