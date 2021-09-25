加东添寿道 两幅永久地契住宅地段招标

这两幅地段共可建造807个单位，总发展费预计2亿8400万元。

位于加东添寿道的两幅永久地契住宅地段推出市场公开招标，共可建设807个单位，总发展费预计2亿8400万元。

独家销售代理第一太平戴维斯（Savills）在文告中说，根据2019年发展总蓝图，这个在第15邮区的两幅地段规划为住宅，土地面积约26万3794平方英尺，总容积率为2.8，包括阳台的总建筑楼层面积最高约79万零327平方英尺，阳台发展费预计3930万元。潜在发展商可以选择收购其中一幅或两幅地段，灵活规划未来发展和市场定位。