加东添寿道 两幅永久地契住宅地段招标

订户

来自 / 联合早报

文 /
周岳翔

发布 / 2021年9月25日 5:00 AM

添寿道住宅地段由已故本地企业家黄添寿的家人持有，添寿道便是以他的名字命名。该地段现有25栋独立和半独立住宅。（第一太平戴维斯提供）
添寿道住宅地段由已故本地企业家黄添寿的家人持有，添寿道便是以他的名字命名。该地段现有25栋独立和半独立住宅。（第一太平戴维斯提供）

字体大小:

这两幅地段共可建造807个单位，总发展费预计2亿8400万元。

位于加东添寿道的两幅永久地契住宅地段推出市场公开招标，共可建设807个单位，总发展费预计2亿8400万元。

独家销售代理第一太平戴维斯（Savills）在文告中说，根据2019年发展总蓝图，这个在第15邮区的两幅地段规划为住宅，土地面积约26万3794平方英尺，总容积率为2.8，包括阳台的总建筑楼层面积最高约79万零327平方英尺，阳台发展费预计3930万元。潜在发展商可以选择收购其中一幅或两幅地段，灵活规划未来发展和市场定位。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容