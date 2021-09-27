上周开始交易 股价连升五天 凯德投资重组转型获投资者支持

凯德投资首日股价以2.95元开盘，上周五闭市价为3.30元，一周内涨了11.8％或35分。这也比它的估值2.823元，高出16.9％。不少分析师看好凯德投资前景，给予买入或加码评级。

俗语说，好的开始，就是成功的一半。经过重组转型后，凯德投资（CapitaLand Investment）上周开始上市交易，连续五天上扬，显示投资者对它成为全球顶尖房地产投资管理公司目标的支持与信心。

它首日股价以2.95元开盘，上周五闭市价为3.30元，一周内涨了11.8％或35分。这也比它的估值2.823元，高出16.9％。

不少分析师看好凯德投资前景，给予买入或加码（overweight）评级。其中，高盛（Goldman Sachs）股票研究部和摩根士丹利（Morgan Stanley）研究部给予的目标价分别为3.64元和3.75元，意味着凯德投资股价还有至少10.3%的上行空间。

高盛分析师谭轩形容说，少即是多，少了波动性较大的房地产开发业务后，凯德投资反而提高盈利可见度，能专注于房地产投资管理业务。

她说：“凯德投资来自管理费和房地产投资的收入，大体上为经常收入本质。再加上疫情后复苏和运营情况进一步改善，预计它的核心盈利率在2022至2023财年将升至55％，较过去五年平均12％至20％来得高。”

凯德集团（CapitaLand）是在今年3月宣布战略重组和凯德投资上市计划。

根据这计划，它的投资管理平台及住宿业务整合为凯德投资，并在新加坡交易所上市。它的房地产发展业务则私有化，由凯腾控股（CLA Real Estate Holdings）全资持有。

本益比明显低于全球同行

凯德投资首席执行官李志勤表示，凯德重组主要是让集团更专注于投资管理业务，加快扩大这方面的业务。特别是市场越来越重视房地产投资管理的价值，预计更多全球资金流入亚洲，凯德投资处于有利地位，应把握这个机会。

截至今年6月底，凯德投资的房地产资产管理规模（AUM）总值为1190亿元，当中超过八成资产位于亚洲。它通过六只上市房地产投资信托和商业信托，以及超过20个私募基金，持有约830亿元的房地产基金管理规模（FUM）。长期住宿业务所管理的单位则新增8300个，至总数12万8500个。

集团已立下长期目标，基金管理规模在2024年前增至1000亿元，长期住宿业务所管理单位在2023年前增至16万个。

摩根士丹利分析师黄文雄和张建华表示，凯德投资具备许多优势，包括新加坡房地产投资信托平台和强劲的房地产管理费收入一直被市场忽视，是一家“被严重低估的资产管理公司”。

他们指出，凯德投资现为全球第三大上市房地产投资管理公司，仅排在加拿大的布鲁克菲尔德资产管理公司（Brookfield Asset Management）和美国黑石集团（Blackstone Group）之后。但它的本益比（PE）和市账率（PB）分别为10倍和一倍，相比全球同行者的本益比约18倍至30倍，市账率两倍以上，明显低了许多。

他们说：“作为新加坡唯一和亚太区少数的上市房地产投资管理公司，我们相信凯德投资股价理应有稀缺性的溢价（scarcity premium），因为它是少有几个与全球房地产资本配置到房地产趋势高度挂钩的投资机会。”

两名新高管料推出 对投资者更具吸引力产品

另外，上周一上市交易时，凯德投资宣布两名新高管加入，他们是担任集团房地产私募股权首席执行官的西门瑞斯（Simon Treacy），以及担任另类资产私募股权首席执行官的潘博恺（Patrick Boocock）。

西门瑞斯之前是贝莱德（Blackrock）房地产业务的董事经理、全球首席投资官兼美国股票市场主管；潘博恺则是布鲁克菲尔德主管合伙人兼亚洲主管。两人都是经验丰富的房地产投资高管。

随着凯德加强它的私募基金管理业务，黄文雄和张建华认为，它下来会推出对投资者更具吸引力的产品，增长和盈利能力有望提高。

凯德重组主要是让集团更专注于投资管理业务，加快扩大这方面的业务。特别是市场越来越重视房地产投资管理的价值，预计更多全球资金流入亚洲，凯德投资处于有利地位，应把握这个机会。 ——凯德投资首席执行官李志勤

大华继显分析师：恒大事件或可为凯德投资带来投资机会

大华继显（UOB Kay Hian）分析师罗森容也看好凯德投资增长潜能，认为它可通过收费相关收入和基金管理业务，扩大增长空间。他将它的目标价定为3.64元。

不过，他表示，凯德投资仍面对一些房地产行业风险，包括利率上扬可能减低房地产信托的估值。此外，中国恒大集团负债累累事件也可能对中国房地产市场带来负面影响。

当然，危机往往蕴含商机，凯德投资也能趁着中国市场波动，取得投资机会。

他在接受《联合早报》访问时说：“的确，我认为恒大事件可能导致中国房地产市场出现一些混乱局面，凯德投资可利用机会进行投资交易。但其他公司或许也有类似想法。因此，凯德投资能否争取到好的交易，将取决于它在定价方面的吸引力。”

李志勤上周一表示，公司正关注中国大型房地产商恒大集团深陷债务危机，留意该事件对当地房地产市场及凯德投资可能产生的影响。

他也说，恒大事件可能带来一些“令人感兴趣的交易项目”，凯德将试着去把握投资机会。

新加坡兴业银行（RHB Singapore）分析师维杰（Vijay Natarajan）也认为，凯德投资处于把握投资机会的优势。他受访时说：“上市后，凯德投资的净资产负债率将降至0.56倍（之前为0.68倍），我们认为这使得它处于良好位置，可因当前一些中国发展商流动资金紧缩，把握一些令人感兴趣的交易机会。”

整体而言，他认为凯德投资肯定有进一步上升的潜力，至于上升空间多大，将取决于它如何成功执行增长策略。