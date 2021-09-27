海峡时报指数 STI

本栏于上周一（20日）曾论及指数于上周当尝试向上填补介于3072.05点与3080.37点、介于3093.59点与3098.80点及介于3105.09点与3108.53点的缺口后，重返跌势。当时指数为3071.23点左右。可是指数并没有立即回扯，而是继续下滑。见报当天指数一度下试3038.15点，与本栏多次强调位于3023.95点的支撑点相距不远。幸好指数于隔天（21日）略微下试3038.04点后，以“转向”信号暂时止跌回升至3069.56点，且于当天以接近全天最高的3063.20点闭市。22日指数跳空下试3037.79点，同时在介于3058.68点与3063.20点间留下缺口；23日指数骤然跳空上升至3092.22点，不但将此缺口填补，也将上述第一个缺口填补，同时又在介于3057.36点与3048.05点间留下缺口。24日指数仅在3089.78点及3057.84点间的波幅中摆动，较前一天的波幅来得小而成了“幅内日”，意味着本周或许有更大的波动。毕竟图中“三角形”的下限目前已经上升至3193.24点，因此，指数向上填补上述第二及第三个缺口的可能性依然存在；过后再回落并跌穿上述3023.95点的支撑点而出现骤跌。

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