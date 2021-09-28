分析：部分零售和办公REIT价格达低谷 现为买入时机 订户 来自 / 联合早报 文 / 李蕙心 发布 / 2021年9月28日 5:00 AM 分析师认为部分零售和办公房地产投资信托的价格已达到低谷，继续下跌的空间有限，现在反而是买入的时机。（海峡时报档案照） 字体大小: 小 中 大 我国冠病抗疫措施再次收紧打击零售业，分析师认为部分零售和办公房地产投资信托的价格已达到低谷，继续下跌的空间有限，现在反而是买入的时机。星展集团研究发表最新报告说，政府最新的安全管理措施将持续近一个月，商业活动的复苏动力将受干扰，对办公和零售空间业主也会带来长期打击，尤其是零售业。“我们预测投资风险会增加，原因是空置率会升高，业主得为租户提供的租金援助可能超出预期的一个半月，导致接下来的盈利受影响。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 星狮地产信托 凯德综合商业信托 新达信托 升禧环球房地产投资信托 联实全球商业房地产投资信托 东南亚起步公司今年上半年 融资交易创新高达393起 新加坡用户从10月26日起 将无法通过币安平台交易