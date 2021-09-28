分析：部分零售和办公REIT价格达低谷 现为买入时机

我国冠病抗疫措施再次收紧打击零售业，分析师认为部分零售和办公房地产投资信托的价格已达到低谷，继续下跌的空间有限，现在反而是买入的时机。

星展集团研究发表最新报告说，政府最新的安全管理措施将持续近一个月，商业活动的复苏动力将受干扰，对办公和零售空间业主也会带来长期打击，尤其是零售业。“我们预测投资风险会增加，原因是空置率会升高，业主得为租户提供的租金援助可能超出预期的一个半月，导致接下来的盈利受影响。”