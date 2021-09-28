美元兑泰铢 USＤ Against Thai Baht

美元于2008年元月16日下探26.65泰铢之后，就在其每周及每月一杆图皆以“转向”信号止跌回升，并以三大波回扯。2009年3月3日美元上升至36.31泰铢，随即于当天以“主要转向”信号完成了（A）大波，过后进入以三波回扯的（B）大波。2010年11月10日美元下试29.44泰铢，且于当天以“主要转向”信号结束了（a）波；遂回扯至2012年6月22日的31.95泰铢，此为（b）波。2013年4月19日美元下跌至28.54泰铢完成了（c）波，同时为（B）大波画下句号，接着进入具三波的（C）大波升势。2015年10月2日美元上升至36.66泰铢，随即于当天以“转向”信号结束了a波。2020年12月18日美元下探29.74泰铢并完成了b波，旋进入c波升势。截至今年9月23日美元已经上升至33.60泰铢。由于美元自2018年5月的32.05泰铢下跌至去年12月的29.74泰铢；期间其每月一杆图中的“动力”信号却从负号界域的0.42539上升至0.09946，如今已经穿过“中性线”进入正号界域。有鉴于此，美元当朝34.91泰铢的阻力线前进。

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。