新交所和淡马锡Marketnode 及10银行携手加速数码化转型 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月28日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 新加坡交易所（SGX）和淡马锡（Temasek）的数码资产合资公司Marketnode与全球10家银行建立合作伙伴关系，加速资金市场的数码化转型。这10家银行分别是巴克莱（Barclays）、法国巴黎银行（BNP Paribas）、纽约梅隆银行（BNY Mellon）、花旗银行、德意志银行（Deutsche Bank）、汇丰银行、东方汇财证券国际（Orient Securities International）、渣打银行、法国兴业银行（Societe Generale）和大华银行（UOB）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 基础设施 数码化 数码资产 东南亚起步公司今年上半年 融资交易创新高达393起 新加坡用户从10月26日起 将无法通过币安平台交易