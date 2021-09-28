新交所和淡马锡Marketnode 及10银行携手加速数码化转型

新加坡交易所（SGX）和淡马锡（Temasek）的数码资产合资公司Marketnode与全球10家银行建立合作伙伴关系，加速资金市场的数码化转型。

这10家银行分别是巴克莱（Barclays）、法国巴黎银行（BNP Paribas）、纽约梅隆银行（BNY Mellon）、花旗银行、德意志银行（Deutsche Bank）、汇丰银行、东方汇财证券国际（Orient Securities International）、渣打银行、法国兴业银行（Societe Generale）和大华银行（UOB）。