纬壹城两地段各吸引10方竞标 益民林发展和鑫丰地产分别出价最高

根据市区重建局公布的竞标结果，益民林发展给A地段的竞标价约3.20亿元，相当于容积率每平方英尺1245.74元，而鑫丰地产则是以约1.62亿元成为B地段最高价竞标者，相当于容积率尺价1210.10元。

位于纬壹城（One-North）士岭坡（Slim Barracks Rise）两幅地段招标结果出炉，发展商反应热烈，各吸引10方竞标。A地段和B地段的最高价竞标者分别是益民林发展（EL Development）和鑫丰地产（Kingsford Development）。

根据市区重建局昨天公布的竞标结果，益民林发展给A地段的竞标价是3亿2010万元，相当于容积率每平方英尺1245.74元。

鑫丰地产董事兼股东高秀华以个人名义参加竞标，她也是公司创办人兼董事长崔正锋的妻子。

她以1亿6238万8000元的标价成为B地段的最高价竞标者，相当于容积率尺价1210.10元，比第二高的丰隆控股和三井不动产（Mitsui Fudosan）的合资公司TID Residential开出的价格，高了2.4％。

高秀华也参加竞标A地段，可是她的竞标价为3亿1610万元，比出价最高的益民林发展低了1.3％，屈居第二。

鑫丰地产表示，会成立一家新的子公司负责发展这幅地段。

高秀华接受《联合早报》访问时说：“我们会致力于发展一个能提升纬壹城规划总蓝图、翠绿与活力元素的商住两用项目。”

鑫丰地产曾在2017年以8亿3010万元收购诺曼顿园并发展成鑫悦府（Normanton Park）。

这两幅99年地契地段位于纬壹城，中间隔着南大纬壹城校园，是政府售地计划今年上半年的正选名单地段。 较大的A地段面积为8万5651平方英尺，可兴建265个住宅单位；B地段的面积为6万3901平方英尺，能建140个住宅单位。两个项目的地面层将作为商业用途。

世邦魏理仕东南亚研究主管宋明蔚以One-North Eden为例子说，该幅地段在2019年招标时吸引九方竞标，得标的TID Residential开出的容积率尺价为1001元。

One-North Eden今年4月开盘时售出85％的单位，中位尺价为2009元。

竞标者多竞标价高

显示发展商对该区乐观

她预测在士岭坡两幅地段建造的新私宅项目，尺价可能超过2100元。戴玉祥产业研究和咨询总监蓝振文也有同样看法，他预测两个新私宅项目尺价在2200元以上。

“两幅地段的竞标者之多、竞标价之高，显示发展商对纬壹城区内私宅的发展非常乐观，可能是因为有附近启汇园（Fusionopolis）职员的住房需求，以及今年开盘的新私宅项目One-North Eden的销量强劲所提振。”

两幅地段各吸引了10方竞标，与滨海景（Marina View）白色地段只有一方投标的冷清情况相反。ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣说，这显示发展商仍在积极地收购地皮，但价格必须合适。

他预测，新私宅项目会在2022年底至2023年中开盘，销售尺价介于2130元至2250元之间。