每年票息率1.875％ 首批新加坡政府债券（基础设施）获1.58倍超额认购

首批新加坡政府债券（基础设施）获得1.58倍超额认购，每年票息率为1.875％。

新加坡金融管理局昨天公布了首批新加坡政府债券（基础设施）的拍卖结果。这批债券的发售总额为26亿元，申购额共41亿元。

这是今年发售的唯一一批新加坡政府债券（基础设施），债券为期30年，2051年10月1日到期。

Bondsupermart固定收益研究部高级分析员陈健明接受《联合早报》访问时指出，超额认购比率和票息率皆低于他预期。

陈健明预期首批新加坡政府债券（基础设施）拍卖，将获得与8月份的20年期政府债券拍卖，同样或更高超额认购比率。该批债券获得2.24倍超额认购。

可能不熟悉基建债券

超额认购率不如预期

“超额认购比率不如预期，可能反映了投资者不熟悉基础设施债券。另一个原因是过去几天基准收益率一直在上升。世界各地的中央银行打算缩减资产购买，收紧货币政策，促使基准收益率陡升。投资者可能先观望，待收益率稳定后再竞标。”

陈健明也说，债券票息率低于预期，对合格投资者（accredited）而言，吸引力相对较小，但市场上可选择的30年期政府债券不多，对散户则依旧具有吸引力。

作为首次发行，这批新加坡政府债券（基础设施）将是未来的定价基准。陈健明认为，如果收益率环境更有利，金管局或有可能重新拍卖这批债券。

星展集团利率策略师廖裕铭受访时说：“拍卖结果还不错，特别是考虑到美国收益率上升带来的市场忧虑。”

廖裕铭指出，超额认购比率虽低于预期，但最低收益率（cut-off yield）1.95％，较他预期稍高。

最低收益率反映了业界对新加坡政府债券的看法，廖裕铭认为，结果显示市场对长期新加坡政府债券确实有需求。

国会今年5月通过的国家重大建设借贷法令（Significant Infrastructure Government Loan Act，简称SINGA）允许政府发行债券，资助我国主要及长期的基础建设项目。

根据SINGA框架，政府的借贷顶限为900亿元，这是依据我国接下来15年将发展的长期基建项目而制定。政府明年也将在此框架下发行首个绿色新加坡政府债券（基础设施）。