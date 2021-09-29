上涨0.8％连续10个月上扬 8月非有地私宅转售价创八年新高

我国非有地私宅转售价连续10个月上涨，8月份环比上涨0.8％，创近八年来新高。

新加坡国立大学房地产与城市研究院（IREUS）昨天（9月28日）发布的8月份房地产价格指数（NUS SRPI）显示，整体非有地私宅转售价格指数为160.6，为2013年10月以来最高。

各区非有地私宅的转售价全面上涨。位于中央区的非有地私宅（不包括小型公寓）转售价增幅最大，环比上涨1.4％；非中央区非有地私宅的转售价（不包括小型公寓）环比上涨0.4％；小型公寓则上涨0.7％。