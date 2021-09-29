上涨0.8％连续10个月上扬 8月非有地私宅转售价创八年新高 订户 来自 / 联合早报 文 / 李蕙心 发布 / 2021年9月29日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 我国非有地私宅转售价连续10个月上涨，8月份环比上涨0.8％，创近八年来新高。新加坡国立大学房地产与城市研究院（IREUS）昨天（9月28日）发布的8月份房地产价格指数（NUS SRPI）显示，整体非有地私宅转售价格指数为160.6，为2013年10月以来最高。各区非有地私宅的转售价全面上涨。位于中央区的非有地私宅（不包括小型公寓）转售价增幅最大，环比上涨1.4％；非中央区非有地私宅的转售价（不包括小型公寓）环比上涨0.4％；小型公寓则上涨0.7％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡国立大学房地产与城市研究院 房地产价格指数 非有地私宅转售价 房产 郭纬立12月起出任 吉宝REIT管理公司总裁 马来西亚熔炼 Malaysia Smelting Corpn