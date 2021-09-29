马来西亚熔炼 Malaysia Smelting Corpn

这只股票自2011年5月25日升试1.04元后，随即进入三大波下调。2015年9月29日股价下探0.265元完成了A大波，过后回扯至2016年11月24日的0.70元，遂结束了B大波而进入具三波走势的C大波。2020年4月15日股价下滑至0.199元完成了三波中的（c）波，同时也为C大波画下句号，立即进入五大波升势，其间第一大波又具五波。同年9月7日股价上升至0.26元，此为第（1）波；过后回扯至同年10月14日的0.20元结束了第（2）波。今年2月19日股价上升至0.86元完成了第（3）波，接着回扯至3月3日的0.575元，此为第（4）波，而第（5）波则于4月29日的0.88元结束，同时为第一大波画下句号，遂进入具三波的第二大波回扯。7月2日股价下试0.59元完成了左图中的a波，过后回扯至9月1日的0.76元，此为b波。因此，估计股价目前正处c波下调，将填补介于0.61元与0.60元间的缺口，一旦完成c波，股价当重返升势，而填补介于0.70元与0.745元间的缺口也就水到渠成。

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。