疫情下面对各项挑战 商家须创新转型迈入新常态 订户 来自 / 联合早报 文 / 周岳翔 发布 / 2021年9月30日 5:00 AM 中小型企业大会暨资信商业大会的首场华语论坛主讲者包括宜康医疗保健集团执行主席兼首席执行官王再保（右上，顺时钟方向）、大华食品工业私人有限公司董事经理白毅柏，以及侨丰行有限公司总裁黄伟鸿博士。由海底捞执行董事兼首席战略官周兆呈博士（左上）主持。（新加坡中华总商会提供） 字体大小: 小 中 大 无论是食品制造或医疗看护，各行各业在冠病疫情期间面对不同挑战，包括供应链限制及人手短缺。本地商家须创新转型及拥抱新理念，才能制胜疫情及迈向新常态。大华食品工业私人有限公司董事经理白毅柏近日在“中小型企业大会暨资信商业大会”的首场华语论坛分享经验时指出，疫情改变所有人的生活方式，本地食品制造业者是喜乐参半，“虽然疫情增加许多内销机会，但外销却受到严重冲击，我们在过去18个月无法到海外参加食品展销会，向世界各地推广新加坡食品。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 推行永续绿色经济 带动企业竞争能力 餐饮业者大胆创新拓商机