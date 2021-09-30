疫情下面对各项挑战 商家须创新转型迈入新常态

无论是食品制造或医疗看护，各行各业在冠病疫情期间面对不同挑战，包括供应链限制及人手短缺。本地商家须创新转型及拥抱新理念，才能制胜疫情及迈向新常态。

大华食品工业私人有限公司董事经理白毅柏近日在“中小型企业大会暨资信商业大会”的首场华语论坛分享经验时指出，疫情改变所有人的生活方式，本地食品制造业者是喜乐参半，“虽然疫情增加许多内销机会，但外销却受到严重冲击，我们在过去18个月无法到海外参加食品展销会，向世界各地推广新加坡食品。”