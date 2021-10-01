恒生指数 Hang Seng Index

本栏于去年3月27日曾论及指数由于升势特骤，造成介于23062.23点与22663.49点及介于22383.25点与21696.13点间留下缺口。估计指数可能尝试填补介于24657.67点与25231.61点及介于25578.61点与26146.47点的缺口，过后重返跌势。当时指数为23527.19点左右。果然，指数过后渐渐回升，同年6月9日上升至25253.67点，随即将上述第三个缺口填补。7月6日指数更骤升至26453.61点，遂将上述第四个缺口填补。同年7月7日指数一度升试26782.62点，并于当天以“转向”信号完成了图中的（A）波，旋进入具三波回扯的（B）波。8月7日指数下探24167.79点，结束了图中的（a）波，过后回扯至8月31日的25847.11点，且于当天以“主要转向”信号完成了（b）波。9月25日指数下跌至23124.25点结束了（c）波，同时也为（B）波画下句号，遂进入具三波的（C）波升势。今年2月18日指数上升至31183.36点并于当天以“转向”信号完成了（C）波，遂进入中期跌势。截至9月21日指数已经下跌至23771.46点，估计向下填补上述第一及第二个缺口也就水到渠成了。

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