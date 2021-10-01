丰树产业投40亿元 购美两物流组合共141个资产

丰树产业集团指出，这些房地产将组成一个可能成立的美国物流私募基金的种子资产组合。该基金将名为丰树美国物流私人信托。

丰树产业集团（Mapletree Investments）宣布收购两个美国物流资产组合，共141个资产，总投资额约30亿美元（40亿新元）。

集团昨天发表文告指出，这些房地产将组成一个可能成立的美国物流私募基金的种子资产组合。该基金将名为丰树美国物流私人信托（Mapletree US Logistics Private Trust）。