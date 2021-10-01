丰树产业投40亿元 购美两物流组合共141个资产 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月1日 5:00 AM 这个位于德克萨斯州阿灵顿的现代化仓库，是一家大型消费零售公司的主要配送设施之一。（丰树产业集团提供） 字体大小: 小 中 大 丰树产业集团指出，这些房地产将组成一个可能成立的美国物流私募基金的种子资产组合。该基金将名为丰树美国物流私人信托。丰树产业集团（Mapletree Investments）宣布收购两个美国物流资产组合，共141个资产，总投资额约30亿美元（40亿新元）。集团昨天发表文告指出，这些房地产将组成一个可能成立的美国物流私募基金的种子资产组合。该基金将名为丰树美国物流私人信托（Mapletree US Logistics Private Trust）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 丰树产业集团 美国 物流 资产组合 私募基金 私人信托 净可租用楼面 租用率 加权平均租赁期 资产管理规模 速读财界 何晶加入淡马锡信托基金董事会 明年4月出任主席