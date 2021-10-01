何晶加入淡马锡信托基金董事会 明年4月出任主席

淡马锡首席执行长何晶今天退休，即日起加入淡马锡信托基金会（Temasek Trust）董事会，明年4月1日接替丹那巴南出任基金会主席。

今年2月，当淡马锡宣布何晶将在10月退休后，她的动向备受市场关注。

淡马锡信托基金会昨天傍晚宣布上述消息时说，丹那巴南明年4月将继续留任董事会，受委荣誉主席。