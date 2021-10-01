何晶加入淡马锡信托基金董事会 明年4月出任主席

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来自 / 联合早报

文 /
胡渊文

发布 / 2021年10月1日 5:00 AM

淡马锡新任首席执行长狄澜（右）昨晚在新加坡可持续投资和金融大会闭幕礼上，把《红杉树》画作赠给何晶，以表达谢意。这幅画由本地植物艺术家卢家慧所绘，红杉树是非常长寿的植物，也是世界上最高的植物之一，交错的树根代表了合作伙伴关系。（谢智扬摄）
淡马锡新任首席执行长狄澜（右）昨晚在新加坡可持续投资和金融大会闭幕礼上，把《红杉树》画作赠给何晶，以表达谢意。这幅画由本地植物艺术家卢家慧所绘，红杉树是非常长寿的植物，也是世界上最高的植物之一，交错的树根代表了合作伙伴关系。（谢智扬摄）

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淡马锡首席执行长何晶今天退休，即日起加入淡马锡信托基金会（Temasek Trust）董事会，明年4月1日接替丹那巴南出任基金会主席。

今年2月，当淡马锡宣布何晶将在10月退休后，她的动向备受市场关注。

淡马锡信托基金会昨天傍晚宣布上述消息时说，丹那巴南明年4月将继续留任董事会，受委荣誉主席。

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