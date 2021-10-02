后年上半年推出新数码平台 金管局推动金融机构及时打击洗黑钱

平台主要针对商业银行面对的三大金融犯罪风险，即滥用空壳公司、非法进行贸易融资和大规模杀伤性武器扩散融资。当局计划分阶段开放平台给其他金融机构使用，并强制规定银行分享某些资料。

打击洗黑钱和恐怖主义融资需多方合作，新加坡金融管理局预计在后年上半年推出新的数码平台，让金融机构更及时分享可疑交易相关资料。

这个“洗黑钱和恐怖主义融资资料分享平台”（Collaborative Sharing of ML/TF Information & Cases，简称COSMIC）由金管局带头创建，本地六家银行——星展银行、华侨银行、大华银行、渣打银行、花旗银行和汇丰银行率先使用。

平台主要针对商业银行面对的三大金融犯罪风险，即滥用空壳公司、非法进行贸易融资和大规模杀伤性武器扩散融资（proliferation financing）。

当局计划分阶段开放平台给其他金融机构使用，并强制规定银行分享某些资料。

有关平台的立法框架以及用途将成为“金融服务和市场法令”的一部分。当局接下来将修改银行保密规定，以让银行通过平台分享信息。目前，银行是向商业事务局旗下的可疑交易报告办事处（STRO）提交报告，由办事处进一步调查分析，若发觉可能与犯罪活动有关，当局会同其他银行索取资料，金管局则同时检讨这些报告，并在必要时向其他银行查证。

有了这个平台后，银行可相互分享可疑交易和客户资料，彼此提高警惕，更及时防止洗黑钱、恐怖主义融资和扩散融资活动。

金管局昨天发表文告指出，无法相互警告客户账户出现异常交易，是许多金融机构面对的共同挑战。金融罪犯往往利用这个缺口，在不同银行设立账户，企图掩人耳目。

金管局说：“其他国家也有让金融机构分享信息的途径，但COSMIC是首个以结构化形式分享信息的中央平台，并跟数据分析工具无缝隙连接。这有助于金融机构有效和有规模地协作。”

金管局助理局长（政策、支付与金融犯罪防范）吕秀仪指出，这个分享信息的框架主要针对严重犯罪行为，以让金融机构更快找出不法之徒，进而强化我国作为经商和值得信赖的金融中心的地位。

当局将立法规定这些资料只允许用来打击洗黑钱、恐怖主义融资和扩散融资的行为。所有平台使用者必须采取强有力措施，避免不授权使用或泄露资料的情况。当局会监督金融机构，确保它们遵守条例，并取缔违例者。

花旗新加坡首席合规官李良帆说，打击洗黑钱是不断进行和演变的过程，银行参与这项COSMIC计划，是要继续找出和了解洗黑钱和恐怖主义融资的风险，并采取减低风险的妥善程序。

华侨银行集团法律与条规遵循总裁阮玲认为，金融犯罪活动日益猖獗且复杂，这项计划是朝着正确方向打击这类行为。各银行过去几年投入大量资金建立相关基础建设，但仅靠自己的力量，效果有限。“如果我们把这做好，将能更早打击犯罪活动，避免出现更多受害者。”

金管局已展开关于立法的咨询工作，有兴趣者可上金管局网站查阅意见征询书和提供反馈。