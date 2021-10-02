政府下来四年拨款1.8亿元 助企业迈向可持续发展经营

来自 / 联合早报

文 /
李蕙心

发布 / 2021年10月2日 5:00 AM

贸工部长颜金勇与贸工部政务部长刘燕玲参加企业可持续发展计划的线上推介仪式并回答记者提问。（白艳琳摄）
贸工部长颜金勇与贸工部政务部长刘燕玲参加企业可持续发展计划的线上推介仪式并回答记者提问。（白艳琳摄）

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李蕙心　报道

hueyshin@sph.com.sg

政府将在接下来四年内拨款1亿8000万元协助本地企业迈向可持续发展经营，预计有6000家企业受惠。

贸工部长颜金勇周五（10月1日）在线上举行的“企业可持续发展计划”（Enterprise Sustainability Programme，简称ESP）推介仪式上指出，不同企业处在不同发展阶段，面对的挑战也各异，政府需要协助它们取得关于可持续发展的知识和能力。他强调，可持续发展是全球市场方向，本地企业应该现在就开始做好准备来应对这个国际趋势。

“这不只是环境保护的问题，也是个市场问题。越来越多消费者希望他们购买的产品符合可持续性，包括生产过程、材料来源等。因此我们的企业必须具前瞻性，考虑长远。要开发市场就要为可持续发展策略做好准备。”

企发局会同业界伙伴、企业、商会和其他政府机构密切合作为企业提供协助，这包括开办获津贴的培训工作坊，另外也会在策略开发、标准采纳以及产品和服务创新等相关项目给予协助。

企发局也将同金融机构联合推出企业融资计划—绿色贷款（Enterprise Financing Scheme - Green），为研发节能减排科技的业者提供绿色贷款。

欧美消费者注重产品和服务的可持续性，一些出口到西方国家的本地企业，为了迎合外国市场需求，早在数年前便采纳可持续运作，家具制造商高大（Koda）就是其中一家。

刘燕玲：若能达欧美要求
本地企业可提升市场竞争力

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲昨天参观高大旗下零售品牌Commune展销厅后在“企业可持续发展计划”的推介仪式说，许多本地企业供应给发达市场如美国和欧洲，而越来越多这类市场要求供应商遵循可持续条例。如果本地企业能达到这些要求，能提升市场竞争力。

“如果本地企业能跨出这一步，在业务和产品注入可持续发展元素，长远来说，对公司声誉和利润是有益的。”

高大在大约10年前为了出口到美国，根据当地条例申报家具材料来源。公司意识到可持续经营的重要性，并致力于朝这个方向迈进。这类家具的价格比一般家具高约20％，对不熟悉可持续发展概念的本地消费者来说稍贵，可是近年来随着环保意识提高，有更多本地顾客愿意购买这类家具。

公司执行董事许志恩受访时说：“我们目前使用可持续发展的材料，往后会在我们和利益相关者的运作程序上也注入这个元素。”

另一家公司智和物流管理（iHub Solutions），则采用智能路线规划系统提高货车送货效率并减少使用燃料。货车也装有物联网感应器检测停车却开着引擎的时长，以避免浪费燃料和减少废气排放。创办人许双如说，公司去年的废气排放同比下降41％，燃料成本也减少。

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