政府下来四年拨款1.8亿元 助企业迈向可持续发展经营

政府将在接下来四年内拨款1亿8000万元协助本地企业迈向可持续发展经营，预计有6000家企业受惠。

贸工部长颜金勇周五（10月1日）在线上举行的“企业可持续发展计划”（Enterprise Sustainability Programme，简称ESP）推介仪式上指出，不同企业处在不同发展阶段，面对的挑战也各异，政府需要协助它们取得关于可持续发展的知识和能力。他强调，可持续发展是全球市场方向，本地企业应该现在就开始做好准备来应对这个国际趋势。

“这不只是环境保护的问题，也是个市场问题。越来越多消费者希望他们购买的产品符合可持续性，包括生产过程、材料来源等。因此我们的企业必须具前瞻性，考虑长远。要开发市场就要为可持续发展策略做好准备。”

企发局会同业界伙伴、企业、商会和其他政府机构密切合作为企业提供协助，这包括开办获津贴的培训工作坊，另外也会在策略开发、标准采纳以及产品和服务创新等相关项目给予协助。

企发局也将同金融机构联合推出企业融资计划—绿色贷款（Enterprise Financing Scheme - Green），为研发节能减排科技的业者提供绿色贷款。

欧美消费者注重产品和服务的可持续性，一些出口到西方国家的本地企业，为了迎合外国市场需求，早在数年前便采纳可持续运作，家具制造商高大（Koda）就是其中一家。

刘燕玲：若能达欧美要求

本地企业可提升市场竞争力

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲昨天参观高大旗下零售品牌Commune展销厅后在“企业可持续发展计划”的推介仪式说，许多本地企业供应给发达市场如美国和欧洲，而越来越多这类市场要求供应商遵循可持续条例。如果本地企业能达到这些要求，能提升市场竞争力。

“如果本地企业能跨出这一步，在业务和产品注入可持续发展元素，长远来说，对公司声誉和利润是有益的。”

高大在大约10年前为了出口到美国，根据当地条例申报家具材料来源。公司意识到可持续经营的重要性，并致力于朝这个方向迈进。这类家具的价格比一般家具高约20％，对不熟悉可持续发展概念的本地消费者来说稍贵，可是近年来随着环保意识提高，有更多本地顾客愿意购买这类家具。

公司执行董事许志恩受访时说：“我们目前使用可持续发展的材料，往后会在我们和利益相关者的运作程序上也注入这个元素。”

另一家公司智和物流管理（iHub Solutions），则采用智能路线规划系统提高货车送货效率并减少使用燃料。货车也装有物联网感应器检测停车却开着引擎的时长，以避免浪费燃料和减少废气排放。创办人许双如说，公司去年的废气排放同比下降41％，燃料成本也减少。