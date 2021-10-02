CDW控股 CDW Holdings

本栏于今年2月16日曾论及这只股票于去年4月14日下滑至0.121元为B大波画下句号，遂进入C大波升势。截至今年元月21日股价已经上升至0.315元。估计短期回扯股价当填补介于0.215元与0.195元间的缺口，过后重返升势。当时股价为0.28元左右。3月29日股价跳空下试0.25元，同时在介于0.255元与0.265元间留下缺口，过后一直下滑至3月31日的0.24元完成了图中的（A）波。4月1日股价跳空上升至0.25元，同时在介于0.25元与0.24元间留下缺口。5月3日股价上升至0.28元，并于该周每周一杆图以“主要转向”信号结束了（B）波，旋进入具三波走势的（C）波。5月14日股价下试0.245元完成了a波，过后回扯至7月21日的0.28元，此为b波。7月27日股价一度下探0.24元，遂将上述第三个缺口填补。8月10日股价一度跳空下试0.215元，接着于9月21日上升至0.25元，又在介于0.245元与0.23元间留下缺口，27日股价下试0.23元随即将它填补。估计股价当向下填补上述第一个缺口以完成c波，同时为（C）波画下句号后重返升势。

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