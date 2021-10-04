历来最大投资 新科工程以36.2亿元收购美智能交通业者 订户 来自 / 联合早报 文 / 韩宝镇 发布 / 2021年10月4日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 新科工程（ST Engineering）以26亿8000万美元（36亿2000万新元）收购美国智能交通业者TransCore，以加速集团在智慧城市业务的增长。这是集团历来最大宗的投资。集团昨天宣布与多元科技企业儒博科技公司（Roper Technologies）的子公司签订协议，收购TransCore Partners和TLP Holdings（合称TransCore）的所有权益。这项收购将由现金和主要由美元计价的债务进行融资。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新科工程（ST Engineering） 交通业 收购 TransCore 大华银行获评选为世界最佳中小企业银行 可持续发展奖 今年起并入“新加坡企业治理奖”