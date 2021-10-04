历来最大投资 新科工程以36.2亿元收购美智能交通业者

新科工程（ST Engineering）以26亿8000万美元（36亿2000万新元）收购美国智能交通业者TransCore，以加速集团在智慧城市业务的增长。这是集团历来最大宗的投资。

集团昨天宣布与多元科技企业儒博科技公司（Roper Technologies）的子公司签订协议，收购TransCore Partners和TLP Holdings（合称TransCore）的所有权益。这项收购将由现金和主要由美元计价的债务进行融资。