海峡时报指数 STI

本栏于上周一（27日）曾论及指数向上填补介于3093.59点与3098.80点及介于3105.09点与3108.53点缺口的可能性依然存在；过后再回落并跌穿位于3023.95的支撑点而出现骤跌。当时指数为3061.35点左右。见报当天指数骤然上升至3106.55点，不但填补了上述第一个缺口，也把第二个缺口的一部分填补了，同时在介于3069.32点与3061.35点间留下缺口。28日指数跳空下探3074.70点，同时在介于3098.58点与3100.30点间留下缺口，而指数全天也仅在3098.58点及3074.70点这狭小波幅中摆动。29日指数下跌至3060.54点，随即将上述第三个缺口填补。30日指数跳空上升至3097.59点，同时在介于3085.44点与3074.31点间留下缺口。10月1日指数跳空下试3044.73点，不但填补了介于3057.36点与3048.05点的缺口，同时也在介于3076.88点与3086.70点间留下缺口；估计此缺口将在短期回扯中被填补。由于其上周每周一杆图中的闭市为3051.11点，较前一周的闭市3061.35点来得低，加上其“动力”信号已经进入负号界域的0.00567处；因此，指数当随时跌穿位于的3023.95点支撑点，而迅速滑落。

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