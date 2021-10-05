报业控股REIT全年每单位派息 增98.5%至5.40分

由于在澳大利亚收购的商场对全年营收做出贡献，新加坡报业控股房地产投资信托（SPH REIT）全年每单位派息（DPU）同比增加98.5%至5.40分，可派发收入同比也增加超过一倍至1亿5016万元。

这包括上财年在冠病纾困措施下延迟派发的1450万元，即每单位0.52分。

信托第四季每单位派息也从去年的0.54分增加至1.58分，并将在11月19日派发给单位持有人。

信托昨天在闭市后宣布全年业绩。该信托全财年总营收同比增14.8%至2亿7720万元，净房地产收入（NPI）也上扬11.4%至2亿零260万元。这主要因前一年在澳洲收购的韦斯特菲尔德马里昂购物中心（Westfield Marion Shopping Centre）贡献了全年收入，信托给予租户的租金援助也较低。

截至8月底，信托整体投资组合租用率为98.8%。不过，疲弱的零售出租情绪给更新租约和新租约造成影响，使组合租金下调8.4%。

其中，铁道广场（The Rail Mall）是信托五个资产中唯一租金上调的商场，幅度为5.4%。

按可出租面积计算，组合的加权平均租赁期为5.4年；按总租金收入计算则为2.7年。

本地商场方面，尽管客流量下滑27%，但租户销售额微增1%。其中，金文泰广场（The Clementi Mall）的客流量虽下挫33%，但租户销售额却上扬5%。

至于澳洲商场，客流量和租户营业额都稳健恢复至接近冠病前的水平。

信托以较低利率再融资，债务成本为1.84%，低于上财年的2.66%。截至8月底，信托负债率为30.3%，拥有充裕的举债空间。债务到期日妥善错开，平均期限为2.9年。

SPH REIT管理公司总裁练美英在记者会上说，尽管疲弱租赁情绪正改善，但冠病带来不确定因素，包括不知何时结束和变种毒株将使形势如何演变，让租户踌躇不前。

基于这样的情况，她说：“我能理解为何零售商会对签订新租约或更新租约更谨慎。”

信托接下来的重点工作将是留住好的租户，关注销售额以及协助它们渡过当前难关。

练美英在文告中说，信托最近被纳入富时／欧洲公共房地产协会／美国房地产投资信托全球发达指数（FTSE EPRA Nareit Global Developed Index），也提高了信托在国际投资者当中的可见度和扩大了投资群。

信托昨天起0.54%，收报0.93元。