康盛医疗 Thomson Medical

本栏于今年4月15日曾论及这只股票短期回扯，或将填补介于0.082元与0.079元的缺口，过后当重返升势，且可能升试0.16元的阻力线。当时股价为0.113左右。果然，股价过后渐渐下滑，4月21日股价迅速下探0.104元，随后继续下跌至5月14日的0.079元，并于当天完成了左图中的（a）波，旋进入具三细波的（b）波回扯。6月7日股价上升至0.104元，且于该周每周一杆图以“转向”信号结束了（b）波，接着又于其每月一杆图以“转向”信号带领股价进入具三波的（c）波跌势。7月23日股价下试0.084元，旋于当天以“转向”信号完成了a波，过后回扯至8月11日的0.093元，此为b波。截至9月20日股价已经下试0.079元。估计股价随时会结束c波，同时为（c）波画下句号，以完成左图中一个源自去年3月13日的0.038元上升以来所形成“斜向交叉”的第（五）点。依此类推，若以左图中“斜向交叉”的第（三）与第（四）点价差，计自0.075元的价位，可测得基本目标将是上述位于0.16元的阻力线了。

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