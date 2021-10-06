多项业务改善 业绩转亏为盈 报业控股全年取得9294万元净利

报业控股昨天闭市后发布截至8月底的2021财年全年业绩时，将已经启动分拆的媒体业务列为已终止的业务。若只看继续经营的业务，集团全年的营运盈利同比大增69.8％至2亿零670万元。

尽管仍受到冠病疫情影响，零售与商业以及学生宿舍业务均有改善，新加坡报业控股（SPH）全年转亏为盈，取得9294万元净利。

报业控股昨天闭市后发布截至8月底的2021财年全年业绩时，将已经启动分拆的媒体业务列为已终止的业务。若只看继续经营的业务，集团全年的营运盈利同比大增69.8％至2亿零670万元。

媒体业务因纸媒广告收入呈长期下滑趋势而持续面临亏损。不包括雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme），媒体业务在全年蒙受3870万元营运亏损，上财年的营运亏损为4010万元。

集团指出，媒体业务在两个财年累计亏损7880万元，并预计亏损将进一步扩大。

全年每股派息6分 比上财年增逾一倍

董事会建议每股派发3分年终股息，加上中期股息，全年每股派息6分，比上财年2.5分增加逾一倍。派息日预计是11月30日。

从集团各项继续经营的业务来看，零售与商业继续受到冠病疫情影响，但仍取得2亿零690万元税前盈利，扭转上财年5620万元亏损，营运盈利同比增长24.1％或3570万元。

业绩改善的原因包括租户的销售逐步复苏，租金减免减少，以及租金收入增加。

另外，位于澳大利亚的韦斯特菲尔德马里昂购物中心（Westfield Marion）首次为业绩作出全年贡献。

房地产市场改善，也带动私宅项目桦丽居（The Woodleigh Residences）的销售。截至9月20日，该项目已售出约75％的单位。每平方英尺的平均价格从3月的1923元，上升到1970元。

学生宿舍业务同样扭转亏损，取得7180万元税前盈利，营运盈利同比激增371.8％或2920万元。部分原因是集团在2019年12月收购的Student Castle投资组合作出全年贡献。

包括养人院和数码业务的其他业务也有改善，营运盈利增加了2000万元。

集团将通过维持良好的资产负债表和多元资金来源，继续保持谨慎和有纪律的资本管理。包括媒体重组费用，集团截至今年8月31日的每股净资产值为2.18元。

报业控股昨天闭市报1.98元，涨1分或0.51％。

媒体重组费用两财年约2.43亿元

媒体重组计划预计今年12月完成，报业控股在两个财年的媒体重组费用共2亿4330万元，包括1250万元交易费。

报业控股股东已在上月高票通过将亏损的媒体业务分拆和剥离后，转入名为新报业媒体信托（SPH Media Trust，简称新报业媒体）的担保有限公司。

集团昨天指出，为重组媒体业务，集团在2021财年蒙受了1亿1530万元损失；在2022财年仍须承担1亿1550万元损失，这来自为新报业媒体注入8000万元现金，以及报业控股股票和报业控股房地产投资信托（SPH REIT）单位。

报业控股集团执行总裁伍逸松说：“我们早前做出了重组媒体业务的艰难决定。报业控股未来将能避免来自媒体业务的损失和资金需求，以专注扩大非媒体业务。我们的下一步是让股东考虑吉宝企业（Keppel Corp）提出的私有化献议。”

吉宝企业8月对集团非媒体业务提出收购献议，集团股东每持有1000股，可获吉宝企业支付的668元现金、596股吉宝房地产信托（Keppel REIT）单位，以及来自报业控股的782股SPH REIT单位。这相当于2.099元的收购价，交易总额为34亿元。