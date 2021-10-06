提高保留价逾4％ 春景花园以9.38亿元再推出集售

随着整体房地产市场回弹，集体出售市场也开始热起来，春景花园（Chuan Park）的屋主看好市场前景，提高集售保留价逾4％至9亿3800万元，成为集售市场今年来要价最高的住宅项目。

市场人士认为，部分政府售地计划（GLS）竞标激烈，促使积极填补土地库存的发展商将注意力转移至集售市场，但它们仍保持谨慎，权衡土地和建筑成本，要价合理及大小适中的集售项目更受青睐。

位于罗弄泉（Lorong Chuan）的春景花园从2019年便筹划推出市场求售，并在最近第三度提高保留价至9亿3800万元，距离最初的8亿2000万元高出14.4％，比今年5月最后一次上调的9亿元多出4.2％。

春景花园属99年地契，共有444个住宅单位及两个商业单位。此轮集售由房地产咨询公司ERA负责，招标截止日期为11月18日下午3时30分。

根据2019年发展总蓝图，该项目占地40万零588平方英尺，总容积率为2.1，总楼面面积可达84万1236平方英尺。发展商无需支付发展费，因为现有土地使用密度已经很高。若以9亿3800万元出售，并把7％的额外阳台总楼面面积计算在内，相当于容积率每平方英尺1042元。

ERA区域董事古烈仔接受《联合早报》询问时指出，若计算地契年期填补溢价（lease top-up premium），项目容积率尺价预计1281元。

虽积极填补土地库存 发展商还是保持谨慎

合登亚洲（Huttons Asia）投资销售总监连镛智受访时说，尽管发展商正积极填补土地库存，但还是保持谨慎，尤其是对土地成本和建筑成本超过13亿元的项目。

莱坊（Knight Frank）资本市场部房地产与集体销售主管罗凯杰在报告中持有类似保守意见，福林园成功集售对市场造成涟漪效应（ripple effect），不过他看好要价6亿元以下及约600个单位的集售项目找到买方的机会较大。

巴西班让一带的永久地契公寓福林园（Flynn Park）上月以3亿7100万元售出，成为今年迄今交易额最大的集售交易。买方是由海峡实业（Hoi Hup Realty）和双威发展（Sunway Developments）组成的合资公司。