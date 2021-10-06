8月防疫放宽带动新订单增长 9月整体经济PMI上升至53.8

我国8月放宽对冠病疫情管控的限制，促使商业活动和新订单更快增长，新加坡整体经济在9月份进一步扩张。

金融信息公司IHS Markit昨天发表的最新调查显示，我国9月份的整体经济采购经理指数（PMI）上升至53.8，高于8月份的52.1。其中，需求和产出增长较8月强劲。

采购经理指数高于50，显示经济活动处于扩张，低于50则显示萎缩。这是新加坡整体经济连续10个月扩张。不过，供应的局限持续给私人领域带来冲击，价格压力也加剧。投入成本连续16个月上升，主要是进货价格和工资成本双双提高。投入成本的通胀率增速是有记录以来第四高。

此外，疫情阻断海运，供应商交付时间进一步延迟，9月份的增幅是自去年7月以来最大的。面对供应和人力资源有限的情况，私人企业未完成的工作也增加。

IHS Markit经济指标副总监潘婧怡提醒，这些数据是在政府于9月底收紧措施之前收集的，下来的PMI指数值得关注。

她说：“供应局限和价格压力在第三季尾加剧，接下来的局势如何还待观察。”

该调查针对本地400家私人企业。从行业来看，交通、资讯和通信科技业的订单表现强劲。在外来需求的推动下，这些行业的整体出口订单上升，创2018年4月以来最快增速。

私企商业信心提高

整体而言，私人企业界的商业信心有所提高。随着冠病逐渐演变成地方性流行病，企业对需求和商业活动进一步复苏感到乐观。不过，商业信心水平仍低于长期平均。

另一方面，采购活动和就业水平受疫情影响而不见起色。尽管整体需求增加，但疫情未明朗，企业在采购时保持谨慎，投入品的库存水平因此下降。