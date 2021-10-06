长运 Tiong Woon

本栏于去年3月19日曾论及这只股票截至3月17日股价已经下试0.335元，估计图中“斜向交叉”的第（五）点回扯随时会结束，迄时股价将重返升势，并可能朝0.71元的基本目标前进。当时股价为0.365元左右。见报当天股价下试0.30元完成了上述的第（五）点，遂进入升势。4月14日股价上升至0.42元，旋于当天以“主要转向”信号完成了五波升势中的第（1）波。5月14日股价下探0.305元后却以当天最高价的0.385元闭市，而结束了第（2）波。今年2月4日股价升试0.465元，旋完成了左图中的第（3）波。3月25日股价下试0.41元结束了第（4）波，随后渐渐回升。6月30日股价骤然上升至0.57元，由于升势甚急，造成介于0.505元与0.485元间出现缺口。7月1日股价更升试0.59元，且于该月每月一杆图以“转向”信号为第（5）波画下句号，遂出现调整。截至9月27日股价已经下滑至0.485元，随即将上述缺口填补。估计调整可能还会持续，并下试0.41元左右的价位后重返升势，毕竟位于0.71元的目标尚未完成呢。

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