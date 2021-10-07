位于加利谷山 李显扬洋房以1680万元求售

本地有地私宅市场销售火热，李显扬位于加利谷山（Caldecott Hill）的洋房以1680万元推出市场求售。

根据房地产公司PropertyGuru网站，这栋度假村式的双层楼洋房占地9888平方英尺，每平方英尺售价约1699元。洋房拥有六间卧室、两个客厅、一间地下酒窖、一间佣人房、一个泳池和一个锦鲤池。

彭博社报道，公开记录显示李显龙总理的弟弟李显扬和妻子林学芬共同拥有上述洋房，夫妇俩目前住在那森路（Nassim Road）附近公寓。

传李显扬另一同区洋房已有买主 售价1300万元

有媒体消息也指出，李显扬另一栋同样位于加利谷山的洋房已找到新加坡商人买主，售价是1300万元，相当于1400元尺价。

莱坊（KnightFrank）资本市场部房地产与集体销售执行董事蔡竺樾认为，上述正在求售的加利谷山洋房尺价相当合理，地理位置优越及房子状况良好，相信能吸引不少潜在买家的注意。她接受《联合早报》询问时指出，市场对有地私宅和优质洋房保持良好需求，买家购房目的包括长期投资及传承财富给下一代。

加利谷山这一区有一栋占地2万9483平方英尺的优质洋房（good class bunglow），早前以邀请买家出价方式求售并在前日截止，负责销售的蔡竺樾透露该交易并未成交，屋主提出最新指示售价5400万元，相当于1831元尺价。

莱坊提供截至9月29日的数据显示，今年来有51栋优质洋房转手，总交易额为17亿7383万元，显著高出去年全年8亿9789万元（30栋）。

我国有地私宅包括独立洋房、半独立洋房、排屋和分层有地住宅（strata landed housing）。市区重建局初步数据显示，有地私宅价格指数今年第三季上升2.5％。

独立洋房中价格最贵为优质洋房，占地至少1400平方公尺或1万5069平方英尺。本地共有约2500栋优质洋房，位于市建局规划的39个优质洋房区内。