“CB Insights金融科技公司250强” 四家本地企业上榜

科技市场研究平台CB Insights公布“2021年全球金融科技公司250强”名单，四家本地企业上榜，他们是跨境汇款平台NIUM、智能顾问投资平台Stashaway、跨境支付公司Thunes和金融科技平台Xfers。

CB Insights智库是根据公司提交的数据、公司商业模式和市场势头，以及衡量公司整体的健康状况和增长潜力的Mosaic评分等因素，从逾1万7000家公司中挑选出250家公司。

250强中47％是独角兽公司

这250家公司包括了来自不同发展阶段的起步公司，其中47％是独角兽（unicorn）公司。若按市场来看，有36％来自美国以外的市场，排在美国之后的英国和印度分别有25家和12家公司。其他公司则来自法国、巴西、德国、印度尼西亚和尼日利亚等。

CB Insights首席执行官阿南德·桑瓦尔（Anand Sanwal）指出，来自26个国家的这250家金融科技起步公司，正争取数码银行、保险、薪资（payroll）、零售投资等19个行业中多元的金融服务机会。它们自2016年以来进行将近1200项交易，共筹集约738亿美元（1004亿新元）资金。今年截至9月14日，这些公司完成了275项股权融资交易，共筹得403亿美元。

瑞典的Klarna是筹集最多资金的公司。它在今年第一季通过增长型股权融资筹集了10亿美元。自2010年来，则筹获约35亿美元。

已连续两年跻身250强的NIUM仍处于高增长轨迹，它在D轮融资中筹集超过2亿美元，随之将Nium的估值推高至10亿美元以上，成为东南亚首个企业对企业（B2B）汇款平台独角兽。Nium去年处理总值超过80亿美元的汇款，以及发行超过3000万张虚拟卡，营收同比增长逾280％。