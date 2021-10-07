东南亚平台经济报告：10年来 科技公司聘雇逾12万科技专才

一项研究报告指出，结合线上与线下（O2O）的平台经济在东南亚蓬勃发展，第一代科技公司在过去10年共聘雇逾12万名科技人才，这不仅壮大区域人才库，更孕育上千家第二代科技起步公司。

私召车和送餐平台Grab创办的非营利智库科技向善研究院，连同研究伙伴贝恩公司（Bain & Company）针对东南亚六国发布首份报告《平台经济：东南亚数码增长催化剂》强调，没有充足规模和有素质的人才库，平台经济企业和其他数码相关公司可能无法组建具有所需能力的团队，这将促使它们把阵地转移至拥有充足人才的地方。