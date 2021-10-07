东南亚平台经济报告：10年来 科技公司聘雇逾12万科技专才 订户 来自 / 联合早报 文 / 周岳翔 发布 / 2021年10月7日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 一项研究报告指出，结合线上与线下（O2O）的平台经济在东南亚蓬勃发展，第一代科技公司在过去10年共聘雇逾12万名科技人才，这不仅壮大区域人才库，更孕育上千家第二代科技起步公司。私召车和送餐平台Grab创办的非营利智库科技向善研究院，连同研究伙伴贝恩公司（Bain & Company）针对东南亚六国发布首份报告《平台经济：东南亚数码增长催化剂》强调，没有充足规模和有素质的人才库，平台经济企业和其他数码相关公司可能无法组建具有所需能力的团队，这将促使它们把阵地转移至拥有充足人才的地方。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 平台经济 东南亚 坚持初衷创意不断 网络频道不缺观众缘 企业医院养老机构等 应合作把握“银发经济”机遇