坚持初衷创意不断 网络频道不缺观众缘

订户

来自 / 联合早报

文 /
李蕙心

摄影 /
伍书永

发布 / 2021年10月7日 5:00 AM

Munkysuperstar Pictures创办人陈翠玲认为，若每周须推出两三个网络视频，创意会开始枯竭。（伍书永摄）
Munkysuperstar Pictures创办人陈翠玲认为，若每周须推出两三个网络视频，创意会开始枯竭。（伍书永摄）

字体大小:

视频市场竞争激烈，视频网红各出奇招引人注意。本地Clicknetwork网络频道创办人陈翠玲认为，只要坚持创业初衷，不断推出充满创意的内容，就能持续获得观众的支持。

多数观众都是因为冠病疫情导致健身院关闭而开始跟着视频做运动，以致至于健身视频大受欢迎。网络频道Clicknetwork是受惠者之一，频道的健身视频系列No Sweat备受关注。冠病疫情暴发后，No Sweat的健身教学手机应用用户暴增50％。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容