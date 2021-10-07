坚持初衷创意不断 网络频道不缺观众缘 订户 来自 / 联合早报 文 / 李蕙心 摄影 / 伍书永 发布 / 2021年10月7日 5:00 AM Munkysuperstar Pictures创办人陈翠玲认为，若每周须推出两三个网络视频，创意会开始枯竭。（伍书永摄） 字体大小: 小 中 大 视频市场竞争激烈，视频网红各出奇招引人注意。本地Clicknetwork网络频道创办人陈翠玲认为，只要坚持创业初衷，不断推出充满创意的内容，就能持续获得观众的支持。多数观众都是因为冠病疫情导致健身院关闭而开始跟着视频做运动，以致至于健身视频大受欢迎。网络频道Clicknetwork是受惠者之一，频道的健身视频系列No Sweat备受关注。冠病疫情暴发后，No Sweat的健身教学手机应用用户暴增50％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Clicknetwork Munkysuperstar Pictures 视频 中小企业 开发多元化市场疫下冲刺海外业务 企业医院养老机构等 应合作把握“银发经济”机遇