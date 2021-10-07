坚持初衷创意不断 网络频道不缺观众缘

视频市场竞争激烈，视频网红各出奇招引人注意。本地Clicknetwork网络频道创办人陈翠玲认为，只要坚持创业初衷，不断推出充满创意的内容，就能持续获得观众的支持。

多数观众都是因为冠病疫情导致健身院关闭而开始跟着视频做运动，以致至于健身视频大受欢迎。网络频道Clicknetwork是受惠者之一，频道的健身视频系列No Sweat备受关注。冠病疫情暴发后，No Sweat的健身教学手机应用用户暴增50％。