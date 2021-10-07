Origin Beechoo Herbal Hair Care 独特草药护理 受益人次150万

小档案

创业：2000年

行业：草药头发护理

员工：50人

草药头发护理公司Origin Beechoo Herbal Hair Care Pte Ltd上下努力不懈，近10年来在本地提供了将近150万次的头皮护理服务，让广大顾客获益。

总经理林雪婷（32岁）指出，Origin Beechoo在本地有六间店面，分别设在宏茂桥、勿洛、金文泰、后港、红山及裕廊东。

“过去10年，每间分店每周服务大约450名顾客，六间店是2700人，一年差不多14万，10年来我们服务超过140万人次。”

创办人兼总裁谢美珠（61岁）表示，做生意口碑很重要，有时做得累，但也很开心，一切以客为先。

“我们的收费男士34元，女士从36元起，视头发长度而定。”

林雪婷也在顾客护理方面下功夫，通过互联网储存顾客的头皮检测资料，并连接到所有分店系统，顾客无论到任何分店，都能获得最佳的服务。

疫情期间，公司也通过预约接收顾客，并遵守各项安全措施。此外，管理层也自动减薪，并组织员工线上培训，一起渡过难关。

谢美珠是自2000年在家为顾客做美发开始、一个中医师顾客建议她把首乌加入草药，她才大胆尝试，结果研制出独特的草药头发护理；2006年注册公司以来，顾客都非常满意。

Bee Choo Origin品牌近年的一个改革工作，是品牌重塑。

爱女加入公司注入新活力

林雪婷是创办人的女儿，近年加入后，马不停蹄地通过品牌重塑、客服提升，以及电子商务三方面，为公司注入新活力。

她在五年前加入公司时，从秘书做起。当初母亲给了她一个时间表：三年手把手带她、三年观察、三年让她全权做。现在的她，几乎可以接棒了。

林雪婷透露，她是在大约两年前开始着手重新打造公司品牌，不仅更换品牌颜色和标志，一半的店面装潢也披上新装，感觉更加鲜丽，吸引了更多年轻顾客上门。

“客服方面，我们有专人提供咨询。为了提升顾客体验，公司也改用了一种静而快、不伤头发的吹风筒。”

至于电子商务平台，预计今年底推出，让宅家顾客也可以上网采买；特别是冠病疫情期间，这方面的需求更多。

配合品牌的重新塑造，Origin Beechoo在本地的店面，也陆续改头换面。

11国家地区拥逾180分销商

公司特别打造的Bee Choo Origin品牌系列也深受海外顾客青睐，目前在11个国家与地区有180多个分销商。

除了六间分店，本地还有另外11个分销商也在售卖这个品牌的各类护发产品。

值得一提的是，Bee Choo Origin在中国的品牌名称，特地取了“奥琳欣”这个名字。

Bee Choo Origin的新品，包含了谢美珠研制的精华配方。新的配方名称为“Bee Choo Essence”。

新产品将包含中药精华配方

Bee Choo Origin品牌不断求变，将推出的新头皮护理及洗发水产品，都包含了中药精华配方。

林雪婷说：“这些产品都已经实验性使用了半年，目前进入最后调整，预计今年底，就能在马国工厂生产，之后正式推出。”